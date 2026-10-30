IA planeja viagem perfeita, mas ignora regra de visto e trava embarque

Cerca de um quarto dos turistas já recorre a ferramentas de inteligência artificial para planejar viagens, e 35% afirmam estar dispostos a comprar pacotes gerados por esses sistemas, segundo dados divulgados pela agência de notícias "Eurasian News". No entanto, a promessa de roteiros perfeitos esconde uma vulnerabilidade prática: os algoritmos frequentemente ignoram a realidade atual da infraestrutura e das regras de fronteira, transformando sugestões digitais em obstáculos concretos na hora do embarque.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Туристические траблы

O choque entre o roteiro digital e a realidade documental

A falha mais crítica identificada não é estética, mas legal. Casos registrados mostram que viajantes enfrentaram negação de entrada porque a inteligência artificial forneceu informações incorretas sobre requisitos de visto. Um exemplo documentado envolve cidadãos russos que tentaram entrar na Macedônia do Norte, sob a orientação de uma IA que sugeriu equivocadamente que não havia exigência de visto para o local. Nesse cenário, a ferramenta operou com dados desatualizados ou genéricos, enquanto a fronteira aplicou a regra vigente no momento da checagem.

Essa desconexão entre o conselho do algoritmo e a norma em vigor expõe uma limitação estrutural da tecnologia: a incapacidade de verificar em tempo real a validade de documentos e alterações em políticas de imigração. Diferente de um agente humano que consulta bases atualizadas e interpreta exceções, a IA tende a compilar respostas baseadas em padrões anteriores, criando uma falsa sensação de segurança documental.

Limitações logísticas e erros de planejamento

Além das questões legais, o planejamento baseado em IA apresenta riscos operacionais significativos. Os sistemas podem sugerir voos onde um trem de alta velocidade seria mais eficiente e rápido, como ocorre em algumas regiões da China, ou construir itinerários com sequências geográficas irracionais que aumentam custos e tempo de deslocamento. A ausência de uma compreensão contextual da dinâmica local de transporte faz com que a "otimização" proposta pelo software seja, na prática, uma desorganização logística.

Há também o problema da precificação. As ferramentas frequentemente apresentam valores de hospedagem e passagens que não refletem a disponibilidade ou os preços atuais, resultando em orçamentos irreais. A localização dos hotéis sugeridos também pode ser imprecisa em relação a pontos turísticos ou hubs de transporte, gerando inconveniências adicionais para quem segue o roteiro à risca.

A visão dos profissionais do setor

Para o setor de turismo, a tendência é clara: a IA não substitui a expertise profissional, mas cria trabalho adicional. Maya Kotlar, diretora da Mayel Travel, observa que turistas frequentemente chegam com planos prontos gerados por IA que exigem correções profundas por parte de operadores especializados. Anna Filatovskaya, da empresa "Russkiy Ekspress", destaca o abismo entre a "imagem bonita" gerada pela rede neural e a complexidade real da organização de uma viagem, que demanda a revalidação de cada etapa, do visto à conexão de transportes. A eficiência dessas ferramentas, portanto, depende inteiramente da capacidade humana de filtrar e ajustar as sugestões ao contexto real.