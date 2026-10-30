Sakhalin busca regularizar 65 pousadas informais para garantir segurança ao turista

Para quem passa férias em Sakhalin, a decisão de formalizar a rede de pousadas domésticas tem uma consequência imediata e tangível: a segurança de seus dados e a garantia de que o serviço contratado existe legalmente. Embora ainda não haja uma lei aprovada especificamente para o destino, o processo legislativo em curso visa tirar cerca de 65 estabelecimentos que hoje operam na "zona cinzenta” do mercado — funcionando como mini-hotéis sem a cobertura jurídica necessária. O objetivo central não é apenas burocrático, mas prático: oferecer aos viajantes a mesma previsibilidade de direitos que encontrariam em um grande hotel, mas dentro do setor privado de hospedagem.

Photo: Wikimedia Commons by пресс-служба АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ аэропорт Южно-Сахалинск

Do que o viajante e o morador local se beneficiam

A mudança proposta altera a dinâmica de consumo no destino de três formas concretas. Primeiro, os serviços de hospedagem passam a ser auditados conforme normas de qualidade definidas pelo estado, eliminando o risco de receber um serviço que não atende aos padrões básicos de habitabilidade. Segundo, a legalização permite que esses proprietários se integrem plenamente às plataformas de reserva online, sem riscos de penalizações jurídicas, o que tende a aumentar a transparência nas taxas e disponibilidade.

Há também um impacto direto na infraestrutura das áreas turísticas. Uma vez regularizados, esses objetos de hospedagem estarão sujeitos ao pagamento do imposto sobre o turismo. De acordo com os materiais da iniciativa legislativa, as receitas geradas por esse tributo devem ser direcionadas aos orçamentos municipais para a manutenção, reparos e melhorias das locais turísticos e infraestrutura urbana. Em outras palavras, parte do custo da estadia contribui diretamente para o conforto do próprio destino, beneficiando tanto os turistas quanto os residentes locais que utilizam esses espaços públicos.

O contexto da demanda e a capacidade da região

Essa reestruturação não é arbitrária, mas uma resposta a uma saturação da oferta. Os dados do comitê responsável pelo turismo na Duma Regional indicam que o fluxo de visitantes em Sakhalin praticamente dobrou nos últimos cinco anos: de 194,8 mil pessoas em 2020 para 344,3 mil em 2025. O parque hoteleiro tradicional da ilha não tem necessariamente a capacidade de absorver esse crescimento explosivo sem aumentar drasticamente os custos ou a escassez de leitos.

Alexander Grinberg, presidente do comitê de esportes, turismo e políticas da juventude, argumenta que a regularização do setor privado de hospedagem servirá como um reservatório crucial para expandir a capacidade de acolhimento. Para o viajante, isso significa acesso a opções de acomodação mais acessíveis em termos de preço, sem abrir mão da proteção legal que o contrato formal de prestação de serviços oferece. A legalização transforma uma oferta informal em um produto de mercado regulado, alinhando a oferta à realidade de alta demanda da região.

Status da iniciativa e próximos passos

Atualmente, o experimento federal sobre a legalização de casas de hóspedes abrange 21 regiões da Rússia e o território de Sirius. Sakhalin busca ingressar neste grupo. A iniciativa já conta com o apoio do governador regional, Valery Limarenko, e do comitê relevante da Duma Regional, e não exigirá novos desembolsos do orçamento local para sua implementação.

Para que as regras entrem em vigor, o projeto de lei precisa passar pelo acordo na Duma Estatal (câmara baixa do parlamento federal). O deputado Georgy Karlov será responsável por acompanhar essa tramitação no nível federal. É importante notar que os prazos específicos para a entrada das novas regras em vigor ainda serão definidos apenas após a aprovação das emendas na legislação federal. Até lá, o cenário para turistas e proprietários em Sakhalin permanece na expectativa de uma regulação mais clara e segura, mas sem mudanças imediatas nas regras de operação atuais.