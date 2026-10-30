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Em Hoian, um vestido semitransparente impediu a entrada de turista em sítio histórico

Turismo

Em Hoian, no Vietnã, a entrada em um dos prédios históricos foi negada a uma turista da Turquia não por falta de ingresso, mas por uma questão de vestuário: um vestido semitransparente com decotes altos. Segundo relatos do incidente, funcionários do local explicaram que a roupa da visitante não condizia com a atmosfera cultural e espiritual do sítio arqueológico. A mulher foi convidada a sair, sem a opção de se trocar no local.

Девушка в старом городе
Photo: unsplash.com by Kyle Larivee is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка в старом городе

Esse episódio revela uma dinâmica comum em cidades antigas do sudeste asiático, onde o código de vestimenta funciona menos como uma lei rígida e mais como uma linguagem silenciosa de respeito. Nas ruas estreitas e templos centenários de Hoian, a aparência do visitante faz parte do diálogo com o lugar. Não existem placas listando tecidos proibidos, mas há uma compreensão implícita sobre a modéstia: ombros e joelhos cobertos, roupas leves e longas. Essa norma não é um capricho burocrático, mas reflete a vida cotidiana dos moradores locais, para quem tal vestimenta é a norma natural de interação social e religiosa.

A norma como convite, não como castigo

As recomendações oficiais do Vietnã para a visita a templos e edifícios históricos são claras: fechar os ombros e os joelhos, preferindo calças longas leves e camisas de mangas. Quando uma visitante se encontra fora desse padrão, ela não encontra um proibição punitiva, mas um convite para adotar outra lógica. Um caso similar, relatado em agosto de 2026 no contexto da Ponte Japonesa (ou locais equivalentes na região), reforça que essa é uma prática consistente, não um incidente isolado.

Nos relatos disponíveis, não houve ameaças, multas ou conflitos. Houve apenas uma explicação calma e a possibilidade de a visitante recusar a entrada. Esse tipo de abordagem protege o espaço histórico de se transformar em um espetáculo visual para estrangeiros, mantendo a integridade do lugar para aqueles que compreendem seu contexto histórico e religioso. Recusar a entrada sem violência ou humilhação preserva a dignidade tanto do visitante quanto da comunidade local.

Encarar esse tipo de interação apenas como "rigidez oriental" ou "exotismo" simplifica uma relação mais profunda de reciprocidade. Em Hoian, onde cada pedra carrega séculos de memória, a roupa não é apenas decoração pessoal, mas parte do ritual de entrada. O visitante tem o direito de não entrar se não deseja ou não pode aceitar esse ritual, mas a fronteira existente não serve para punir, e sim para preservar a coerência cultural do espaço. É uma fronteira que exige apenas que o olhar externo se alinhe brevemente com a história interna do lugar.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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