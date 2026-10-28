Vinícolas russas explodem: rotas viram atração principal de viagens nacionais

Visitar uma vinícola na Rússia deixou de ser um luxo gastronômico reservado a um círculo fechado de entusiastas. A atividade está se consolidando como um produto turístico de massa, integrado às rotas de viagem comuns. Segundo projeções do Rossvselhozbank, até o final de 2026, as vinícolas do país devem receber até 1,8 milhão de visitantes. Isso indica que a rota do vinho passa a ser um componente pleno de grandes viagens: especialistas esperam que mais de 10% de todas as viagens dentro do país incluam a visita a estabelecimentos vitivinícolas.

Photo: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виноградники у моря

Expansão da infraestrutura

A carga principal de visitantes e a concentração da infraestrutura continuam centradas nas regiões tradicionais, como a Krai de Krasnodar e a República da Crimeia. Nessas áreas, a base já está estabelecida, variando de fábricas grandes com salões de degustação a propriedades menores. No entanto, o setor está em movimento de expansão geográfica. O surgimento de novos pontos de atração em outras regiões altera a lógica da demanda: os turistas começam a procurar locais vinícolas fora do litoral sul habitado, o que muda a forma como as viagens são planejadas.

Da degustação à experiência completa

A mudança de escala — de milhares para milhões de visitantes — obriga o setor a alterar sua abordagem de serviço. Se antes a visita à vinícola era mais um complemento ao descanso na praia, agora ela se torna um motor independente da viagem. Para o viajante, isso significa um aumento no número de ofertas especializadas, o desenvolvimento do acesso de transporte e o surgimento de novos formatos de estadia em áreas rurais, onde a produção de vinho está integrada à vida cotidiana da região.