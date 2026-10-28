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Parque Nacional Krasnoyarskie Stolby interrompe visitação pública devido à alta atividade de ursos

Turismo

O cenário imponente das formações rochosas às margens do rio Yenisey, no Parque Nacional "Krasnoyarskie Stolby", tornou-se temporariamente inacessível. Desde o dia 25 de setembro, a entrada de turistas na área preservada está totalmente proibida, transformando o planejamento de quem pretendia visitar a região em um exercício de paciência e cautela.

Красноярские Столбы Первый
Photo: commons.wikimedia.org by Yeskof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярские Столбы Первый

O risco biológico e o calendário de acesso

O motivo do fechamento não é climático ou logístico, mas sim a atividade intensa de ursos na região durante o outono. De acordo com informações da agência TASS, a medida de segurança deve permanecer em vigor até o dia 29 de outubro, data prevista para a reabertura do parque ao público.

Esse tipo de interdição não é um evento isolado; outras áreas de conservação na Sibéria Meridional adotaram medidas semelhantes nesta temporada. Para o viajante, isso significa que o roteiro de outubro pode sofrer alterações drásticas devido a fatores biológicos imprevisíveis, onde a segurança dos visitantes prevalece sobre o desejo de explorar as paisagens.

Planejamento e a realidade do embarque

Quem planeja visitar os "Stolby" deve atentar rigorosamente para a data de 29 de outubro. Até lá, o acesso para o turismo de massa continua vetado. É importante considerar que, mesmo após a data prevista, a liberação pode não ser total: existe a possibilidade de que a reabertura ocorra apenas em trilhas específicas ou que exija o acompanhamento obrigatório de guias especializados.

A recomendação para quem viaja para a região é não assumir a disponibilidade do parque sem uma confirmação oficial de que as restrições foram totalmente removidas. Em destinos onde a fauna selvagem dita as regras de acesso, a flexibilidade no itinerário é a única ferramenta eficaz para evitar frustrações no momento da chegada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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