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Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias

Turismo

Bali é mundialmente famosa por suas paisagens paradisíacas, mas a beleza de certas praias esconde armadilhas geográficas que podem transformar um passeio em uma situação de risco. Entre janeiro e setembro de 2026, a agência de busca e salvamento de Denpasar (BASARNAS) monitorou a incidência de acidentes com turistas estrangeiros e identificou pontos específicos onde a combinação de marés e relevo exige atenção redobrada.

Бали Остров в Индонезии
Photo: commons.wikimedia.org by Visions of Domino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бали Остров в Индонезии

O relatório da BASARNAS destaca cinco praias com maior número de ocorrências: Chemongkak, Padang-Padang, Nyang Nyang, Temples e Kelingking. O risco nessas áreas não é aleatório, mas decorrente de fatores ambientais concretos, como correntes marítimas fortes e a presença de penhascos rochosos que podem isolar quem caminha pela areia durante a subida da maré.

A armadilha das marés e o relevo

A dinâmica das marés em Bali pode criar bloqueios repentinos. Nas praias de Chemongkak e Padang-Padang, por exemplo, quatro turistas russos ficaram presos ao ter o caminho de volta à costa bloqueado pelo avanço do mar. Em Chemongkak, a gravidade da situação exigiu a mobilização de um helicóptero para evacuar dois turistas que ficaram encurralados sob as rochas. Somente na região de Pecatu, que engloba essas três praias, foram realizadas quatro operações de resgate com estrangeiros nos primeiros nove meses do ano.

O perigo também se estende às encostas. No Cabo Uluwatu (Mebulu), a topografia acidentada dificultou a recuperação do corpo de um cidadão russo que caiu de um penhasco. Devido ao declive íngreme e ao terreno rochoso, as equipes de salvamento precisaram aguardar a baixa da maré para conseguir acessar a vítima e realizar a remoção.

Correntes marítimas e áreas abertas

Além dos riscos em terra, a força do oceano em áreas abertas representa um perigo letal. Na praia de Temples, um turista polonês foi arrastado por uma correnteza; seu corpo foi localizado apenas 7,5 km distante, na praia de Air Kuning. Outros incidentes registraram a vulnerabilidade de viajantes em diferentes pontos da ilha: em Nusa Penida, na praia de Kelingking, uma australiana sofreu ferimentos após cair de uma rocha, enquanto em Waterblow, em Nusa Dua, um russo precisou ser resgatado ao ser puxado pelo mar.

No total, entre janeiro e setembro de 2026, a BASARNAS realizou 12 operações envolvendo 15 turistas estrangeiros. Desse grupo, dez foram resgatados com vida e cinco morreram. Os dados não indicam que Bali seja um destino perigoso de forma generalizada, mas servem como um alerta técnico sobre a importância de observar as sinalizações locais e compreender que, em praias cercadas por falésias, a maré dita o tempo de permanência segura na areia.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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