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Índia: 3 destinos raros entram na corrida pelo título de Patrimônio Mundial da UNESCO

Turismo

Um vulcão ativo no meio do Oceano Índico e cavernas que misturam calcário com lama borbulhante: a Índia acaba de sinalizar que esses e outros destinos estão no radar para se tornarem Patrimônios Mundiais da UNESCO. A delegação permanente do país junto ao órgão anunciou a inclusão de três novos locais em sua "Lista Indicativa", o passo preliminar obrigatório antes de qualquer reconhecimento global oficial.

Храмы Канчипурама, Тамилнад, Индия
Photo: commons.wikimedia.org by Milei.vencel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Храмы Канчипурама, Тамилнад, Индия

Para quem planeja explorar o subcontinente além dos circuitos tradicionais, essa movimentação funciona como um filtro de qualidade. Quando um local entra nessa lista, ele deixa de ser apenas uma curiosidade regional para ser testado sob critérios rigorosos de "Valor Universal Excepcional". Na prática, isso costuma atrair investimentos em infraestrutura e preservação, tornando o acesso mais viável para o turista.

Entre o fogo e a fé: os novos candidatos

As novas indicações dividem-se entre a força bruta da geologia e a serenidade da arqueologia. Nas Ilhas Andaman, o complexo de Baratang chama a atenção por suas cavernas de calcário e vulcões de lama, fenômenos raros que moldam a paisagem local. Já as ilhas Barren e Narcondam representam o lado mais selvagem da natureza; a Ilha Barren, especificamente, abriga o único vulcão historicamente ativo de toda a Ásia Meridional.

Para quem prefere o silêncio das ruínas, o destaque é Sirpur, no estado de Chhattisgarh. O local é um mosaico arqueológico onde templos hindus e mosteiros budistas coexistiram, servindo como testemunho material da complexidade espiritual da região em eras passadas.

O filtro da UNESCO: por que não é um título imediato?

Estar na Lista Indicativa não garante o título de Patrimônio Mundial; é, na verdade, a entrada em uma espécie de "sala de espera" rigorosa. A UNESCO não avalia apenas a beleza do lugar, mas sua autenticidade e a capacidade do governo local de protegê-lo. Para ser aprovado, o destino deve atender a pelo menos um de dez critérios rigorosos, que vão desde ser uma "obra-prima do gênio humano" até representar etapas fundamentais da evolução geológica da Terra.

A escolha de visitar esses locais agora implica em aceitar a condição de pioneiro: são destinos com valor comprovado, mas que ainda estão em processo de adequação aos padrões internacionais de gestão turística e conservação. A transição de "candidato" a "patrimônio" é o que define se o local continuará sendo um refúgio para poucos ou se tornará um ponto turístico global.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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