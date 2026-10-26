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Turistas relatam erupções cutâneas após banho em praias contaminadas por petróleo nos Emirados

Turismo

Turistas que visitam os Emirados Árabes Unidos relataram problemas dermatológicos após entrarem em contato com as águas do Golfo Pérsico, em consequência de um derramamento de petróleo que atingiu parte do litoral do país. De acordo com relatos divulgados pelo canal SHOT, viajantes apresentaram reações cutâneas específicas após o banho de mar.

Пляж Корниш, Абу-Даби
Photo: commons.wikimedia.org by Fabio Achilli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж Корниш, Абу-Даби

No emirado de Ras Al Khaimah, os relatos descrevem a aparição inicial de manchas vermelhas na pele, que posteriormente evoluíram para múltiplas erupções brancas. Segundo os turistas, as lesões não apresentam coceira e não causaram mal-estar geral, mas a repetição dos mesmos sintomas em diferentes grupos de viajantes sugere uma ligação direta com a qualidade da água.

Impacto regional e restrições

A dimensão do incidente ambiental varia conforme a região. Em Ras Al Khaimah, as praias foram totalmente fechadas por determinação das autoridades, já que a mancha de óleo se estendeu por aproximadamente 40 quilômetros ao longo da costa e continua a crescer. Em emirados vizinhos, as restrições de banho foram aplicadas apenas em trechos específicos onde foram detectados resíduos de petróleo.

Já nos principais centros turísticos, como Dubai e Abu Dhabi, a situação permanece estável e as praias seguem operando normalmente, sem registros de contaminação.

A situação nos resorts

O episódio ocorre durante a alta temporada, período em que pacotes familiares em hotéis das áreas afetadas podem ultrapassar os 300 mil rublos. A contaminação da água paralisou a infraestrutura de lazer de diversos complexos hoteleiros.

Houve relatos de que funcionários de alguns resorts tentaram evitar a divulgação do ocorrido, solicitando que os hóspedes não registrassem fotos ou vídeos da costa poluída. Embora as equipes de emergência estejam trabalhando na limpeza da aquática, ainda não foram definidos prazos exatos para a completa remoção do óleo.

Para quem planeja visitar os emirados do norte, a recomendação é consultar a situação atual das praias junto aos hotéis e respeitar rigorosamente as proibições de banho, especialmente ao notar a presença de filmes oleosos na superfície da água.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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