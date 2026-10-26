143 mm em 24h: como a chuva transformou Patong num labirinto de lama

Em 26 de outubro, a ilha de Phuket, na Tailândia, registrou cerca de 143 milímetros de chuva em apenas 24 horas. O volume intenso de precipitação provocou deslizamentos de lama nas encostas das montanhas, que inundaram as vias da região de Patong. As águas danificaram veículos, residências e infraestrutura local, afetando diretamente turistas e moradores de hotéis situados na zona costeira.
A maior parte dos danos concentrou-se nas áreas de Nai Harn e Patong, onde a combinação de água e pedras bloqueou as ruas e destruiu o asfalto. Entre as acomodações impactadas estão o Vignette Collection Dinso Resort & Villas Phuket by IHG, Three Monkeys Villas, Jaokhun Hilltop Patong, La Capannina Hotel & Restaurant Patong e Meet Holiday International Hotel. Para impedir a entrada de mais água nas construções, equipes de resgate e funcionários dos estabelecimentos ergueram barreiras provisórias com sacos de areia.
Os efeitos do fenômeno climático resultaram na destruição ou dano de centenas de automóveis, alguns dos quais foram arrastados pela correnteza. Comércios e casas também sofreram impactos. O tráfego em vários trechos da ilha ficou comprometido ou totalmente interrompido devido ao acúmulo de lama, rochas e galhos quebrados. As dificuldades de acesso não se limitaram a Patong: a sede administrativa de Phuket, além das áreas de Thalang, Rawai, Chalong e Cheang Thale, enfrentaram problemas similares. Veículos de passeio com pouca altura livre do solo têm dificuldade para transpor os trechos alagados.
As previsões meteorológicas indicam a persistência das chuvas nos próximos dias, mantendo o risco de novas inundações. Parte dos residentes e visitantes já foi evacuada para pontos de abrigo temporário. Nesse contexto, a orientação técnica é clara: antes de qualquer deslocamento pela ilha, é essencial verificar o estado das estradas e seguir rigorosamente os alertas emitidos pelas autoridades locais, pois rotas habitualmente seguras podem se tornar intransitáveis.
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