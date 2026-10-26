143 mm em 24h: como a chuva transformou Patong num labirinto de lama

Em 26 de outubro, a ilha de Phuket, na Tailândia, registrou cerca de 143 milímetros de chuva em apenas 24 horas. O volume intenso de precipitação provocou deslizamentos de lama nas encostas das montanhas, que inundaram as vias da região de Patong. As águas danificaram veículos, residências e infraestrutura local, afetando diretamente turistas e moradores de hotéis situados na zona costeira.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Разрушенная горная дорога

A maior parte dos danos concentrou-se nas áreas de Nai Harn e Patong, onde a combinação de água e pedras bloqueou as ruas e destruiu o asfalto. Entre as acomodações impactadas estão o Vignette Collection Dinso Resort & Villas Phuket by IHG, Three Monkeys Villas, Jaokhun Hilltop Patong, La Capannina Hotel & Restaurant Patong e Meet Holiday International Hotel. Para impedir a entrada de mais água nas construções, equipes de resgate e funcionários dos estabelecimentos ergueram barreiras provisórias com sacos de areia.

Movimentação restrita e alerta meteorológico

Os efeitos do fenômeno climático resultaram na destruição ou dano de centenas de automóveis, alguns dos quais foram arrastados pela correnteza. Comércios e casas também sofreram impactos. O tráfego em vários trechos da ilha ficou comprometido ou totalmente interrompido devido ao acúmulo de lama, rochas e galhos quebrados. As dificuldades de acesso não se limitaram a Patong: a sede administrativa de Phuket, além das áreas de Thalang, Rawai, Chalong e Cheang Thale, enfrentaram problemas similares. Veículos de passeio com pouca altura livre do solo têm dificuldade para transpor os trechos alagados.

As previsões meteorológicas indicam a persistência das chuvas nos próximos dias, mantendo o risco de novas inundações. Parte dos residentes e visitantes já foi evacuada para pontos de abrigo temporário. Nesse contexto, a orientação técnica é clara: antes de qualquer deslocamento pela ilha, é essencial verificar o estado das estradas e seguir rigorosamente os alertas emitidos pelas autoridades locais, pois rotas habitualmente seguras podem se tornar intransitáveis.