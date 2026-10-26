Aumenta a busca por estações de ski na China: o que esquiadores precisam saber

Em um dos centros de ski da China, a exigência não é apenas técnica: sair para as pistas sem equipamento de proteção é proibido. Essa regra rígida, que impõe disciplina a esquiadores e praticantes de snowboard, é um dos detalhes concretos que definem a experiência nos resorts chineses. Para quem planeja uma temporada de inverno fora do circuito tradicional europeu, esse aspecto de segurança e ordem no meio das montanhas contrasta com a liberdade total de alguns destinos alpinos, mas oferece um ambiente onde o fluxo de praticantes é gerenciado com precisão.

Photo: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Курорт

A logística de uma temporada que vai de novembro a abril

O interesse por esses destinos tem crescido de forma significativa, com relatos de que o volume de buscas e reservas triplicou em relação a períodos anteriores, embora especialistas do setor apontem que parte desse aumento se deve ao fato de o mercado ter sido praticamente inexistente antes. A janela de prática esportiva é extensa, cobrindo de novembro a abril, o que permite planejamento fora dos picos mais lotados do hemisfério norte europeu.

Uma das principais facilidades para o viajante é a questão da entrada no país. Atualmente, existe a possibilidade de ingresso sem visto para estadias de até 30 dias, o que elimina uma das principais barreiras burocráticas de viagens internacionais de longa duração. A logística de acesso é outro fator que pesa na escolha: voos diretos partem de várias capitais russas, como Moscou, Irkutsk e Vladivostok, até Pequim. A partir da capital, o acesso aos centros de ski é facilitado por trens de alta velocidade, uma infraestrutura que recebeu investimentos robustos, em parte impulsionados pela realização das Olimpíadas de Inverno.

Entre o legado olímpico e a inovação urbana

Chengli, localizado a algumas horas de distância de Pequim, é um dos polos centrais dessa oferta. O destino mantém as pistas olímpicas e uma infraestrutura hoteleira desenvolvida para atender grandes eventos, o que garante uma qualidade de serviço e organização nos centros urbanos de ski. Para quem busca uma alternativa mais urbana ou fechada ao clima externo, há opções como o complexo coberto L+Snow, em Xangai. Avaliações de visitantes indicam que a nevasca artificial nesse tipo de espaço é mantida com boa consistência, oferecendo uma experiência controlada, embora diferente da montanha natural.

Orçamento e perfil do esquiador

Ao analisar os custos, a comparação direta com resorts europeus pode ser complexa. Enquanto os preços dos passes de acesso às pistas na China podem ser mais elevados do que em destinos russos como Arjyaz ou Sheregesh, o custo total de hospedagem e alimentação tende a equilibrar a equação. Estimativas indicam que um pacote de uma semana, não incluindo o bilhete aéreo, gira em torno de 200 mil rublos, o que pode tornar a viagem competitiva quando se considera o conjunto de serviços oferecidos.

É crucial, porém, entender o perfil de praticante para o qual esses destinos se destinam. Os resorts chineses estão voltados predominantemente para pistas preparadas e delimitadas. O freeride, ou descida em neve natural fora das áreas mapeadas, é pouco desenvolvido, e muitos taludes dependem de nevasca artificial. Isso significa que o foco é a técnica nas pistas e a segurança, não a aventura off-piste. A expectativa do mercado é de que a demanda continue em alta, possivelmente dobrando no próximo ciclo, com novos estímulos como as jogos universitários de inverno previstos para a província de Jilin, o que deve ampliar ainda mais a capacidade e a oferta de serviços na região.