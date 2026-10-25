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Petróleo na costa dos EAU: por que a praia está fechada, mas o hotel continua aberto

Turismo

Na emirado de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, as autoridades públicas suspenderam o acesso às praias públicas a partir de 24 de outubro. A medida foi anunciada pelo departamento de serviços públicos da região como resposta a um incidente ambiental na costa do Golfo Pérsico, que também afetou previamente as áreas litorâneas de Umm Al Quwain e Sharjah. O governo local não definiu um prazo para a reabertura, utilizando apenas a expressão "até novo aviso".

Палм Джумейра, Дубай, ОАЭ
Photo: commons.wikimedia by CT Cooper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палм Джумейра, Дубай, ОАЭ

O foco da restrição é a prevenção. Embora a infraestrutura turística geral continue operando, a situação varia significativamente dependendo da localização exata e do tipo de instalação. Enquanto as praias municipais estão fechadas por precaução, muitos grandes complexos hoteleiros, como o Rixos Bab Al Bahr, na Ilha Al Marjan, mantêm suas áreas de lazer em funcionamento. Os hotéis acompanham a qualidade da água em seus próprios terrenos, resultando em uma realidade fragmentada para o viajante.

A origem incerta da mancha de óleo

O cerne do problema é uma mancha de petróleo relatada com cerca de 40 quilômetros de extensão na área marítima. Até o momento, as autoridades oficiais não confirmaram a origem exata do vazamento. Circula a versão de que a causa seria um dano ao petroleiro Gem No. 2, mas essa informação ainda é objeto de investigação e não foi validada por órgãos oficiais.

Um fator crítico para o viajante é a dinâmica meteorológica. Ventos de norte e noroeste empurram a poluição ao longo da costa, fazendo com que a situação em um trecho específico do litoral mude rapidamente. Portanto, a ausência de visuais de poluição em áreas populares como Al Hamra ou a Ilha Al Marjan não garante que o acesso livre e seguro seja autorizado, uma vez que a decisão de fechamento é preventiva e baseada em dados técnicos que os turistas não possuem.

O que os dados mostram sobre o impacto

É importante distinguir entre o que é fato comprovado e o que é especulação. Os fatos sustentam que há uma restrição ativa nas áreas públicas e que a causa do vazamento ainda está sendo apurada. A alegação de que a viagem inteira está comprometida não se sustenta pelos dados disponíveis: não houve registro de cancelamentos em massa de reservas hoteleiras na região. A infraestrutura turística segue ativa.

A lição para o viajante brasileiro é a necessidade de verificar a situação específica do seu destino, e não do destino como um todo. Não existem direitos automáticos de reembolso ou garantias genéricas que se apliquem a todos os cenários. A recomendação é seguir exclusivamente as diretrizes oficiais do governo local e, principalmente, as informações diretas do hotel em que se hospeda. Como a condição ambiental muda diariamente com o vento e a maré, o status de uma praia pode ser diferente de manhã para o meio-dia. A cautela deve ser contextualizada: o risco é local e temporal, não uma ameaça permanente a toda a região dos Emirados.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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