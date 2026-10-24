Inverno na China: temperaturas que desafiam as expectativas e atraem viajantes

Quando o termômetro em Moscou ou São Petersburgo marca negativos, a ideia de escapar do frio costuma apontar para praias tropicais. Mas, no mapa do inverno na China, existe uma alternativa que desafia essa lógica: não é só o Hainan que oferece calor. A parte continental do país, acessível por voos diretos ou com uma única conexão a partir da Rússia para mais de vinte cidades, apresenta um contraste geográfico que vai desde o frio ártico até a primavera eterna. E, em muitos desses destinos menos óbvios, o custo final da viagem costuma ser menor do que no popular litoral.

Photo: commons.wikimedia.org by Чжанчжуган, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Архитектурный ансамбль Чуншэн в городском уезде Дали в Китае

O primeiro ponto de decisão para o viajante brasileiro é a temperatura real que se quer encontrar. Se a prioridade é fugir do frio sem necessariamente se expor ao sol intenso, a província de Yunnan funciona como um refúgio climático. Enquanto as áreas ao sul da província mantêm temperaturas entre 20 e 25 °C, centros culturais como Kunming e Dali preservam um clima de primavera, na casa dos 15 °C. É um ambiente que permite explorar ao ar livre sem o desconforto do calor excessivo.

Aqui, o atrativo concreto vai além do clima. Yunnan é reconhecida como a terra natal do chá pu-erh e um dos centros de produção do café especial da China. A diversidade étnica também define a paisagem humana: a província abriga 25 minorias étnicas, cada uma com sua arquitetura e tradições. Em Xishuangbanna, por exemplo, é possível observar a cultura do povo Dai e até elefantes selvagens nas florestas. Para quem busca um cenário de cartão-postal com raízes literárias, Shangri-La oferece a visão de alta montanha que inspirou o romance "O Horizonte Perdido", de James Hilton.

Do outro extremo, para quem prefere a experiência do frio intenso e das paisagens nevadas, o norte da China oferece cenários dramáticos. Harbin é o epicentro desse tipo de viagem, conhecida pelo seu festival de esculturas de gelo. Nos arredores, o resort de esqui Yabuli e a vila de Xuexiang, com suas casas cobertas de neve que parecem saídas de uma fábula, completam o pacote. O limite aqui é físico: as temperaturas podem cair para -25 °C, exigindo equipamentos térmicos robustos. A alternativa para quem busca montanhas sem o frio extremo de Harbin é a província de Hunan, onde o Parque Nacional de Zhangjiajie — conhecido pelas colunas rochosas que inspiraram o filme "Avatar" — fica coberto de geada no inverno. A vantagem prática é a ausência das multidões de verão, permitindo uma contemplação mais serena das paisagens que lembram pinturas clássicas chinesas.

Nos grandes centros urbanos, o inverno traz uma vantagem específica: a ausência do calor sufocante e dos tufões típicos do verão. Em Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong, as temperaturas giram em torno de 18 a 20 °C, o que é ideal para passeios e compras. Guangzhou é recomendada para a experiência gastronômica do "yum cha" (o ritual da tarde com dim sum), enquanto Shenzhen atrai os interessados em tecnologia com seus shows de luzes e mercados eletrônicos. Hong Kong, com dias claros no inverno, oferece condições perfeitas para fotografias panorâmicas a partir do Pico da Vitória. Mesmo em Beijing e Shanghai, onde o vento e o frio (entre -5 e 10 °C) são mais perceptíveis, o inverno é considerado o melhor momento para visitar a Muralha da China e a Cidade Proibida sem enfrentar filas intermináveis.

Para o planejamento, há duas condições reais que podem definir o sucesso da viagem. A primeira é o calendário do Ano Novo Chinês. Em 2027, as celebrações começam no dia 6 de fevereiro e se estendem até 20 de fevereiro. Durante esse período, o turismo interno atinge seu pico máximo: ingressos para transporte esgotam em minutos, os preços dos hotéis sobem drasticamente e as atrações turísticas ficam lotadas. Essa janela é considerada desaconselhável para quem busca uma experiência turística tranquila ou com custos previsíveis.

A segunda consideração prática é o aquecimento dos hotéis. O sistema central de aquecimento na China é predominante no norte. No sul, onde cidades como Xangai, Hangzhou ou Chengdu podem atingir apenas 5 °C no inverno, alguns hotéis podem não oferecer aquecimento central eficiente. Nesses casos, é crucial verificar se o estabelecimento possui ar-condicionado com função de aquecimento ou piso radiante, para evitar noites desconfortáveis em cidades que, apesar de terem temperaturas próximas do zero, não possuem a infraestrutura térmica do norte do país.