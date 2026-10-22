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Custo de voos na Europa cresce: saiba o impacto no seu planejamento de férias

Turismo

Ao comprar uma passagem aérea, o viajante costuma comparar o preço exibido na tela com o total a pagar apenas no final do processo, quando surgem taxas e condições específicas. Esse intervalo entre o valor anunciado e a realidade final é o ponto onde a previsão de Michael O'Leary, CEO da Ryanair, encontra a decisão de compra do brasileiro planejando uma estadia na Europa. Segundo ele, as tarifas na região podem subir de 10% a 20% no próximo ano, um aumento que, se confirmado, seria o maior já registrado na história da aviação no continente.

Ryanair (Edinburgh Airport) in 2025.01
Photo: commons.wikimedia.org by CAPTAIN RAJU, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ryanair (Edinburgh Airport) in 2025.01

Essa projeção não nasce de uma decisão centralizada das companhias, mas de uma resposta financeira a dois fatores de mercado que impactam diretamente o custo operacional. O primeiro é a volatilidade do querosene de aviação, agravada por instabilidades geopolíticas. Transportadoras que não travaram o preço do combustível antes da alta estão comprando em níveis de mercado mais elevados. O segundo fator é a redução da oferta de assentos. Previsões indicam que, até 2027, o número de lugares disponíveis cairá devido a uma série de falências e aquisições. Menos concorrência no mercado simplifica, estruturalmente, a tarefa das companhias de reajustar suas tarifas base.

Contratos de combustível e o prazo da proteção

Para entender se o bilhete vai ficar mais caro, é preciso olhar para as proteções que as grandes empresas já ativaram. A Ryanair, por exemplo, utilizou mecanismos de hedge para garantir a compra de 80% do seu volume de combustível necessário a um preço fixo de US$ 67 por barril. Essa garantia vale até março de 2027. É aqui que reside a nuance importante: a proteção tem validade. A partir de abril de 2027, a cobertura do combustível da companhia cairá para 15% do total, e o preço contratual dos lotes restantes subirá para US$ 85 por barril. Como o preço de mercado atual já está significativamente acima dessas cotações protegidas, a margem para manter tarifas históricas de baixo custo tende a desaparecer mesmo nas empresas mais capitalizadas.

O que muda na prática para quem viaja

Para o consumidor final, o cenário de menor oferta e custos operacionais elevados altera a lógica de planejamento. A recomendação prática não é apenas comprar cedo, mas entender por que o preço muda. Em mercados com menos opções de voo, a aproximação da data de embarque tende a acelerar o aumento de preços, pois a escassez de assentos restantes limita a negociação implícita que antes existia com a abundância de oferta.

Além disso, a forma como os custos são repassados varia. Algumas empresas podem manter a tarifa base baixa e adicionar supressões ou taxas de serviço, enquanto outras podem elevar o preço inicial do bilhete. Comparar apenas o valor final exibido pode ser insuficiente; é necessário observar como a taxa de combustível e as condições de bagagem ou mudanças estão embutidas no preço. Com a redução da concorrência em diversas rotas, a disponibilidade de opções extremamente baratas, ou "bilhetes de última hora" muito baratos, tende a se tornar mais rara.

A decisão final de compra dependerá da rota específica, da temporada e da estratégia individual de cada transportadora. O valor "a partir de" anunciado serve como ponto de partida, mas a sustentabilidade do preço baixo depende dos contratos de combustível que expirarão progressivamente até o fim de 2027. Nesse intervalo, a janela para encontrar tarifas competitivas pode ser mais estreita do que foi no passado recente.

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