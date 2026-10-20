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Fumo e pânico: a posição que pode salvar sua vida no avião

Turismo

Para a maioria dos viajantes, a instrução do comissário de bordo para que o encosto da cadeira seja mantido na posição vertical durante o decolagem e o pouso soa como uma formalidade excessiva. No entanto, por trás dessa regra existe um cálculo de segurança específico, respaldado por reguladores como a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). Não se trata de rigidez, mas de garantir que, nos momentos críticos do voo, cada passageiro consiga agir e proteger a si mesmo e aos outros.

Интерьер самолета
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Интерьер самолета

Os dados da Boeing indicam que o risco concentra-se exatamente nessas duas fases: cerca de 20% dos acidentes fatais na aviação ocorrem durante a decolagem e a subida inicial, enquanto quase 47% acontecem no pouso e na aproximação final. É por isso que a tripulação adota medidas de precaução mais rigorosas nesses instantes, minimizando qualquer elemento que possa atrasar ou dificultar uma resposta de emergência.

A lógica por trás da cadeira na vertical

O principal motivo prático é a evacuação rápida. Em cenários de fumaça, pânico e tempo limitado, cada segundo conta. Se o encosto da cadeira dianteira estiver reclinado, ele reduz fisicamente o espaço disponível para o passageiro sentrado atrás. Isso cria um obstáculo real para quem precisa se levantar e seguir até a saída mais próxima com a maior agilidade possível.

Há também um aspecto de proteção individual: a chamada posição de proteção (brace position). Em caso de pouso forçado ou colisão, a orientação padrão é que o passageiro se incline para frente, apoiando a cabeça no encosto da cadeira da frente. Esse movimento ajuda a estabilizar a cabeça e o pescoço, mitigando o impacto de choques bruscos. Se a cadeira da frente estiver reclinada, o passageiro de trás não consegue assumir essa postura corretamente, o que eleva significativamente o risco de lesões graves no momento do impacto.

Portanto, manter o encosto vertical não é uma preferência da equipe de cabine, mas uma condição física necessária para permitir a evacuação eficiente e a proteção corporal de cada um no ambiente restrito da cabine.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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