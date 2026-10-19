Rússia aposta em Kamchatka e Múrmansk para capturar jovens turistas chineses

Em Pequim, representantes do setor de viagens chinês discutiram uma mudança no perfil do turista que vem à Rússia. O interesse deixou de ser apenas pelos cartões-postais de Moscou e São Petersburgo para se concentrar em destinos de natureza remota, como Kamchatka e a região de Murmansk. Essa transição reflete uma preferência por experiências exclusivas e personalizadas, em vez dos pacotes de grupo tradicionais. Yan Shuo, gerente geral do departamento internacional da China Professionals-Workers International Travel Service, apontou que regiões de difícil acesso com ecossistemas únicos têm o maior potencial para o desenvolvimento de produtos turísticos exclusivos. Essa tendência é visível nos números da operadora Utour, cuja receita no destino Rússia em 2025 cresceu mais de 38%, e a participação da Rússia na estrutura de viagens para o Leste Asiático aumentou 2,5 vezes.

Photo: commons.wikimedia.org by Kandukuru Nagarjun from Bangalore, India, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Rock on Kuril Lake (53161138105)

O que muda para o viajante

Para o turista chinês, a oferta começa a se dividir por perfil e expectativa. O público mais sênior continua optando por rotas culturais e arquitetônicas nas grandes capitais. Já a geração mais jovem busca o contato com a natureza intocada. Além do ecoturismo, o mercado chinês identifica novas oportunidades em nichos específicos: turismo esportivo (como competições de taichiquan), eventos culturais, gastronomia regional e esqui, com menção explícita aos resorts de Sochi. Essa diversificação significa que, para o viajante, a experiência deixa de ser padronizada. No entanto, a infraestrutura necessária para sustentar esse novo tipo de demanda ainda não está totalmente pronta. Especialistas da Intourist destacam a escassez de infraestrutura de qualidade e de opções de hotelaria em regiões distantes. Para muitos destinos naturais, a acessibilidade limitada significa que apenas viajantes dispostos a enfrentar condições mais rústicas conseguem chegar até lá.

Barreiras para a concretização da demanda

Apesar de mais de 600 produtos turísticos sobre a Rússia estarem disponíveis nas carteiras dos operadores chineses, há um descompasso entre o que se anuncia e o que é distribuído. Inna Glushkova, co-lidera do Comitê de Turismo Recetivo do RST, explica que o espaço online na China é dominado por pacotes padrão e de baixo custo para as grandes cidades. As empresas regionais que oferecem experiências únicas em locais como Altai ou Saqueil têm dificuldade em encontrar parceiros diretos de qualidade na China para distribuir seus produtos. Além da distribuição, a logística aérea é um gargalo. A falta de voos suficientes e de conexão direta para regiões remotas limita a capacidade de receber turistas que buscam conforto e eficiência no trajeto. Os dados oficiais mostram que, no primeiro semestre de 2026, cidadãos chineses realizaram 380,6 mil viagens turísticas para a Rússia, um aumento de 19,8% em relação ao ano anterior. Porém, o setor privado observa um crescimento muito mais modesto no fluxo organizado, de apenas 2%. Essa discrepância sugere que grande parte dos registros de "turistas" pode, na verdade, corresponder a visitas de negócios realizadas por canais sem visto. Para que a demanda real por experiências de natureza se transforme em fluxo massivo, é necessário um trabalho de promoção focado nos destinos regionais, indo além das metrópoles e melhorando a acessibilidade e a infraestrutura local.