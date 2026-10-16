Por que a roupa de camuflagem pode atrasar o resgate em trilha

O uso tradicional de fardas com padrão militar, conhecido como "camuflado" ou "hè-bé", há décadas é a escolha favorita de pescadores, caçadores e excursionistas russos. A popularidade dessa vestimenta é facilmente explicável: é acessível, resistente ao desgaste e sua tonalidade específica disfarça eficazmente a sujeira durante atividades ao ar livre.

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No entanto, especialistas em segurança alertam para um paradoxo prático: a principal função da camuflagem — a invisibilidade — pode se tornar o maior obstáculo em situações críticas de sobrevivência. A vulnerabilidade comprovada não reside na periculosidade da própria roupa, mas na incapacidade de identificação visual por parte das equipes de resgate.

O risco da invisibilidade

O problema central é que as cores protetoras — verde, marrom e cáqui — escondem a pessoa do mesmo modo que escondem predadores da presa. Se um viajante se perde, sofre uma lesão grave ou perde a consciência, sua presença se torna extremamente difícil de detectar, mesmo a curta distância, caso esteja parado e vestindo esses tons naturais.

As dificuldades enfrentadas pelos salvamentos estão documentadas em três cenários específicos:

A detecção aérea falha: Em padrões modernos como o "digital" ou o "floral", a figura humana se funde ao cenário. Isso torna o uso de drones e helicópteros ineficaz para localizar a vítima a menos que estejam equipados com sensores térmicos, não contando apenas com a visão óptica.

Em padrões modernos como o "digital" ou o "floral", a figura humana se funde ao cenário. Isso torna o uso de drones e helicópteros ineficaz para localizar a vítima a menos que estejam equipados com sensores térmicos, não contando apenas com a visão óptica. A ameaça aquática: Em caso de queda na água, roupas escuras ou com tons de proteção tornam o corpo quase invisível contra a superfície líquida, especialmente durante o movimento das ondas ou no escurecer.

Em caso de queda na água, roupas escuras ou com tons de proteção tornam o corpo quase invisível contra a superfície líquida, especialmente durante o movimento das ondas ou no escurecer. O contato visual no mato é comprometido: Mesmo que um socorrista passe a poucos metros de uma pessoa ferida, a ausência de elementos brilhantes ou de alto contraste pode levar a um erro de avaliação, fazendo com que a vítima seja ignorada em meio à vegetação densa.

Como aumentar a visibilidade sem trocar o guarda-roupa

Os especialistas não recomendam abandonar o equipamento habitual. A solução proposta é técnica e baixa em custo: suplementar a vestimenta com elementos sinalizadores. Pequenas adições visuais aumentam significativamente as probabilidades de localização rápida em uma emergência.

Existem abordagens práticas para se tornar visível sem necessariamente comprar novos trajes completos:

Coletes reflexivos: O colete comum usado por motoristas e ciclistas é leve, ocupa pouco espaço na mochila e torna o usuário visível a centenas de metros, quebrando o efeito de invisibilidade.

O colete comum usado por motoristas e ciclistas é leve, ocupa pouco espaço na mochila e torna o usuário visível a centenas de metros, quebrando o efeito de invisibilidade. Acessórios de alto contraste: Uma capa de chuva laranja, um boné em tom ácido ou um pedaço de tecido vibrante amarrado na mochila (ou fixado em uma árvore, se possível) serve como marcador visual imediato.

Uma capa de chuva laranja, um boné em tom ácido ou um pedaço de tecido vibrante amarrado na mochila (ou fixado em uma árvore, se possível) serve como marcador visual imediato. Camisas reversíveis: O mercado oferece vestuário específico para outdoor onde uma face apresenta o padrão camuflado e o forro interno é de laranja ou vermelho intenso. Em uma emergência, basta inverter a peça para mudar o perfil visual da vítima.

Para o excursionista, a lógica é clara: em ambientes de mata densa ou perto da água, a prioridade deve ser a identificabilidade, não a integração paisagística. Ter ao menos um elemento de cor vibrante no equipamento não é apenas uma questão de conforto, mas uma ferramenta concreta de segurança que aumenta as chances de ser encontrado rapidamente por equipes de resgate.