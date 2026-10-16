Por que a roupa de camuflagem pode atrasar o resgate em trilha

O uso tradicional de fardas com padrão militar, conhecido como "camuflado" ou "hè-bé", há décadas é a escolha favorita de pescadores, caçadores e excursionistas russos. A popularidade dessa vestimenta é facilmente explicável: é acessível, resistente ao desgaste e sua tonalidade específica disfarça eficazmente a sujeira durante atividades ao ar livre.
No entanto, especialistas em segurança alertam para um paradoxo prático: a principal função da camuflagem — a invisibilidade — pode se tornar o maior obstáculo em situações críticas de sobrevivência. A vulnerabilidade comprovada não reside na periculosidade da própria roupa, mas na incapacidade de identificação visual por parte das equipes de resgate.
O problema central é que as cores protetoras — verde, marrom e cáqui — escondem a pessoa do mesmo modo que escondem predadores da presa. Se um viajante se perde, sofre uma lesão grave ou perde a consciência, sua presença se torna extremamente difícil de detectar, mesmo a curta distância, caso esteja parado e vestindo esses tons naturais.
As dificuldades enfrentadas pelos salvamentos estão documentadas em três cenários específicos:
Os especialistas não recomendam abandonar o equipamento habitual. A solução proposta é técnica e baixa em custo: suplementar a vestimenta com elementos sinalizadores. Pequenas adições visuais aumentam significativamente as probabilidades de localização rápida em uma emergência.
Existem abordagens práticas para se tornar visível sem necessariamente comprar novos trajes completos:
Para o excursionista, a lógica é clara: em ambientes de mata densa ou perto da água, a prioridade deve ser a identificabilidade, não a integração paisagística. Ter ao menos um elemento de cor vibrante no equipamento não é apenas uma questão de conforto, mas uma ferramenta concreta de segurança que aumenta as chances de ser encontrado rapidamente por equipes de resgate.
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