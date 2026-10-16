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Tailândia autoriza inspeção de bagagens sem consentimento a partir de 16 de outubro

Turismo

Imagine que você chega ao portão de bagagem no aeroporto da Tailândia, retira sua mala e a abre para conferir se tudo está intacto. Ali, no meio das roupas, encontra um papelzinho oficial: um aviso de que o bagagem foi inspecionada. Desde 16 de outubro, esse cenário não é mais exceção, mas sim uma possibilidade real e legalizada para quem viaja pelo país. A Autoridade de Aviação Civil da Tailândia (CAAT) deu às equipes de segurança o direito formal de abrir malas registradas sem precisar do consentimento prévio do passageiro, alinhando as normas locais aos protocolos internacionais.

Служба безопасности в аэропорту
Photo: commons.wikimedia.org by Барвенковский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Служба безопасности в аэропорту

A mudança não significa que sua mala será aberta aleatoriamente. A intervenção é cirúrgica: os agentes só têm a autoridade para violar a embalagem se os scanners detectarem objetos suspeitos, itens proibidos ou materiais que precisem de identificação extra. Na prática, isso afeta diretamente quem viaja com eletrônicos de bateria potente, massas orgânicas densas ou objetos metálicos de formas incomuns. Para o viajante brasileiro, isso altera a lógica do planejamento: a segurança não é mais apenas um processo de scan, mas uma etapa onde a física do objeto pode determinar a intervenção humana.

Transparência para evitar dores de cabeça

O que diferencia essa regra de uma arbitrariedade é o procedimento rígido que a acompanha. A abertura da bagagem não acontece no balcão de check-in lotado, mas em áreas fechadas e monitoradas por câmeras. Cada etapa é documentada: os agentes fotografam os itens encontrados e registram tudo em um protocolo. Além disso, o sistema identifica qual especialista manipulou as suas coisas. Esse nível de transparência é crucial para quem teme quebras ou extravios. Se houver uma reclamação sobre o estado da mala depois do voo, o aeroporto terá um rastro digital e visual claro do que foi feito, eliminando a dúvida de "quem abriu e o que mexeu".

O que fazer quando encontrar o aviso

Se você encontrar esse aviso após 16 de outubro, a primeira reação deve ser de calma, não de pânico. Não se trata de um sinal de crime ou de uma tentativa de furto. É a confirmação de que o seu conteúdo passou pelo controle de segurança padrão. A prática já é comum nos EUA e na China, onde folhetos de inspeção costumam surpreender turistas, mas a Tailândia agora formaliza esse processo legalmente.

Para minimizar riscos práticos, considere como embala seus itens. Evite empacotar objetos que gerem imagens ambiguas nos scanners de forma muito densa ou juntos de outros materiais que possam confundir a leitura. Lembre-se: a integridade da sua embalagem externa, como películas protetoras ou lacres decorativos, pode ser violada em nome da segurança da aeronave. A regra protege a integridade do voo, e o seu papel é entender que, em casos de dúvida técnica, a autoridade de abrir a mala pertence à segurança, não ao passageiro.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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