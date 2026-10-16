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Coyote Den e a arquitetura das montanhas: um guia sobre o turismo no Vale de Ishkman

Turismo

No Vale de Ishkman, na região de Gilgit-Baltistan, ao norte do Paquistão, a hospitalidade não é apenas um serviço, mas um exercício de adaptação. Em uma terra onde a geografia é dominada pelas altitudes do Karakoram e a proximidade com o Corredor de Wakhan, no Afeganistão, a vida se organiza em torno de ritmos lentos e diálogos complexos, onde a modernidade chega em doses homeopáticas para não romper a teia de tradições locais.

Туризм в горах
Photo: commons.wikimedia.org by Shargin (Творогов А.Е.), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туризм в горах

Um dos pontos de ancoragem para quem visita a região é a guesthouse Coyote Den. A construção, feita de pedra de rio, pinho e álamo, reflete a arquitetura funcional da montanha. O coração da casa é o "chid", uma sala de estar adornada com tapetes nacionais e janelas de vitrais, que serve como o centro gravitacional do convívio social. Ali, o luxo não está na sofisticação, mas no silêncio das geleiras e na possibilidade de organizar expedições rigorosas, como a travessia do Passo Pakora. A 4.700 metros de altitude, esse trekking de 45 quilômetros exige a travessia de uma geleira e cerca de quatro dias de caminhada, testando a resistência física dos viajantes.

Entre o Islã e o invisível

A cultura de Ishkman é um mosaico onde a fé e o misticismo coabitam sem conflitos. A maioria da população segue o ismailismo, vertente do Islã que permite a coexistência de práticas folclóricas ancestrais. Para os moradores, a crença em "peris" — seres alados mitológicos — ainda faz parte do cotidiano. Esse sincretismo se materializa na figura de pessoas como Rasheda, uma xamã local que atua como ponte entre o mundo material e o espiritual.

Conversar com Rasheda é, por si só, um desafio linguístico que revela a fragmentação e a riqueza da região. No vale, onde se falam dez idiomas diferentes, a comunicação muitas vezes requer uma corrente de traduções: do dialeto local Khowar para o urdu e, finalmente, para o inglês. Esse jogo de traduções é a única forma de acessar as memórias e as visões de quem guarda os segredos da montanha.

Mudanças silenciosas

Para além da paisagem, o Vale de Ishkman documenta uma transição social sutil. Em uma sociedade historicamente conservadora, o turismo começou a abrir portas para as mulheres de Gilgit-Baltistan. A entrada feminina no setor de serviços, com horários flexíveis que permitem conciliar o trabalho com a gestão do lar, representa um avanço progressivo na economia local. O viajante que chega ao vale não encontra apenas cenários exóticos, mas a engrenagem de uma comunidade que tenta integrar a economia global sem abdicar de sua identidade.

O acesso a esse mundo, contudo, exige paciência e rigor burocrático. Partindo de Islamabad, são 650 quilômetros até Chatorkhand. O caminho pode ser feito por via aérea até Gilgit — embora os voos sejam frequentemente cancelados devido ao clima — ou pela Rodovia do Karakoram, a estrada asfaltada mais alta do mundo, onde a parede do Nanga Parbat (8.126 m) surge como um lembrete da escala humana diante da natureza. Pela natureza estratégica da zona, a presença do passaporte é indispensável, com registros obrigatórios em cada posto policial ao longo do trajeto.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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