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Massagem na praia: o risco real de paralisar os membros em Tailândia e China

Turismo

A busca por relaxamento em destinos populares na Ásia, como Tailândia e China, pode se transformar em um problema sério de saúde quando turistas optam por terapias físicas em locais sem a devida qualificação profissional. A prática de massagens intensas em praias ou spas questionáveis tem sido apontada por especialistas como um risco real para quem possui patologias ocultas na coluna vertebral.

Спа массаж
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спа массаж

O perigo reside, principalmente, em promessas de profissionais que afirmam conseguir "ajustar discos" com movimentos bruscos ou que aplicam pressão excessiva nas costas. De acordo com a médica generalista Elena Kostkina, essas técnicas agressivas podem provocar a exacerbação de problemas crônicos. Já no caso da acupuntura, os riscos principais envolvem a contaminação por falta de higiene e danos mecânicos aos troncos nervosos.

Sinais de alerta e riscos físicos

Impactos físicos intensos, especialmente em quem já apresenta problemas nas regiões cervical ou lombar, podem levar ao desenvolvimento da síndrome cervicobraquial. Sintomas como dores irradiadas, formigamento nas extremidades ou fraqueza muscular súbita são indicadores diretos de lesão nos terminais nervosos. Segundo a Dra. Kostkina, esses sinais não devem ser confundidos com o cansaço comum de quem acabou de enfrentar um voo longo ou está em processo de aclimatação.

A médica alerta que a dor que se estende para braços ou pernas, a redução da sensibilidade e o formigamento são motivos para procurar auxílio médico imediato. Casos de perda de força nos membros ou alterações bruscas na marcha exigem atendimento de urgência.

Em situações de complicações, a recomendação médica é evitar a automedicação ou a tentativa de corrigir o problema com novas sessões de massagem. O uso descontrolado de analgésicos pode mascarar a gravidade da lesão, dificultando o diagnóstico e a terapia posterior. A Dra. Anna Kuznetsova, terapeuta, reforça que qualquer intervenção manual deve ser vista como um procedimento médico real, que exige conhecimento profundo de anatomia.

Para evitar esses contratempos, a orientação é verificar as licenças dos profissionais e informar detalhadamente qualquer condição crônica de saúde antes de iniciar qualquer sessão de terapia física durante a viagem.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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