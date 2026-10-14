Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Aena assume gestão do Galeão com plano de expandir voos e investir R$ 1 bilhão

Turismo

A concessionária espanhola Aena assumiu oficialmente a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), com um contrato que se estende até 2039. O objetivo central da nova administração é transformar o terminal no principal hub de turismo internacional do Brasil, ao lado de Guarulhos, aproveitando uma infraestrutura que opera atualmente com metade de sua capacidade total.

Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02
Photo: commons.wikimedia.org by Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02

O plano imediato foca na expansão da malha aérea. Até janeiro de 2027, a Aena prevê a adição de mais de 50 frequências semanais para nove destinos internacionais, incluindo capitais como Paris, Miami, Frankfurt e Lisboa. Além disso, a empresa planeja reativar ou abrir rotas para outras nove cidades, abrangendo mercados importantes como Nova York, Toronto, Montreal e Lima.

Os números mostram um espaço considerável para crescimento: enquanto a capacidade do Galeão é de 37 milhões de passageiros por ano, o terminal encerrou 2025 com 17,5 milhões e a projeção para este ano é de cerca de 19 milhões.

Investimentos e Infraestrutura

Para sustentar esse crescimento, a Aena está coordenando R$ 1 bilhão em investimentos via parceiros para os próximos três anos. Entre as obras confirmadas estão:

  • Construção de um hotel com pelo menos 232 quartos entre os terminais;
  • Um novo galpão logístico na área industrial;
  • Um hangar de manutenção para a companhia aérea Gol.

Reformas em elevadores e esteiras de bagagens também estão previstas, embora o valor específico para essas melhorias não tenha sido detalhado. Quanto ao Terminal 1, fechado há uma década, a concessionária informou que sua reabertura dependerá exclusivamente da demanda real de novos voos e do aumento do fluxo de passageiros.

O fator Santos Dumont

Um ponto crítico da operação do Galeão é a sua relação com o Aeroporto Santos Dumont. Atualmente, existem restrições de movimentação no Santos Dumont (limitadas a 6,5 milhões de passageiros por ano) justamente para forçar a migração de operações para o Galeão.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que a previsão é a remoção gradual dessas restrições até 2029. No entanto, o ministro alertou que qualquer alteração nesse cronograma que prejudique o fluxo de passageiros para o Galeão resultará em uma renegociação do contrato de concessão, com ajustes financeiros em desfavor da Aena para compensar a perda de receita.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Mulher
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
últimos materiais
Terrazzo líquido: superfície monolítica que dispensa o alinhamento de emendas
Aena assume gestão do Galeão com plano de expandir voos e investir R$ 1 bilhão
Acordo Mercosul-UE ativou crescimento das exportações brasileiras
China restringe assentos de gravidade zero e telas gigantes em veículos por risco à segurança
BMW, Mercedes e Audi lideram estatísticas de seguros de carros premium na Rússia
Kendall Jenner mostra como usar jeans de cintura alta em 2026
Regar demais logo após o transplante asfixia as raízes danificadas e acelera o apodrecimento
Demissão no MAI divide versões: conflito sobre SIRESP expõe falhas na rede de emergências
Honda atinge pontuação máxima em novo índice de segurança da FIA
Rosto incomum viraliza no mundo: nomeação de embaixadora dos EUA acumula milhões de visualizações
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.