Aena assume gestão do Galeão com plano de expandir voos e investir R$ 1 bilhão

A concessionária espanhola Aena assumiu oficialmente a gestão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), com um contrato que se estende até 2039. O objetivo central da nova administração é transformar o terminal no principal hub de turismo internacional do Brasil, ao lado de Guarulhos, aproveitando uma infraestrutura que opera atualmente com metade de sua capacidade total.

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O plano imediato foca na expansão da malha aérea. Até janeiro de 2027, a Aena prevê a adição de mais de 50 frequências semanais para nove destinos internacionais, incluindo capitais como Paris, Miami, Frankfurt e Lisboa. Além disso, a empresa planeja reativar ou abrir rotas para outras nove cidades, abrangendo mercados importantes como Nova York, Toronto, Montreal e Lima.

Os números mostram um espaço considerável para crescimento: enquanto a capacidade do Galeão é de 37 milhões de passageiros por ano, o terminal encerrou 2025 com 17,5 milhões e a projeção para este ano é de cerca de 19 milhões.

Investimentos e Infraestrutura

Para sustentar esse crescimento, a Aena está coordenando R$ 1 bilhão em investimentos via parceiros para os próximos três anos. Entre as obras confirmadas estão:

Construção de um hotel com pelo menos 232 quartos entre os terminais;

Um novo galpão logístico na área industrial;

Um hangar de manutenção para a companhia aérea Gol.

Reformas em elevadores e esteiras de bagagens também estão previstas, embora o valor específico para essas melhorias não tenha sido detalhado. Quanto ao Terminal 1, fechado há uma década, a concessionária informou que sua reabertura dependerá exclusivamente da demanda real de novos voos e do aumento do fluxo de passageiros.

O fator Santos Dumont

Um ponto crítico da operação do Galeão é a sua relação com o Aeroporto Santos Dumont. Atualmente, existem restrições de movimentação no Santos Dumont (limitadas a 6,5 milhões de passageiros por ano) justamente para forçar a migração de operações para o Galeão.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que a previsão é a remoção gradual dessas restrições até 2029. No entanto, o ministro alertou que qualquer alteração nesse cronograma que prejudique o fluxo de passageiros para o Galeão resultará em uma renegociação do contrato de concessão, com ajustes financeiros em desfavor da Aena para compensar a perda de receita.