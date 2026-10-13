Tailândia propõe embutir nova taxa de saída no preço das passagens

Para o viajante que planeja uma saída da Tailândia, o detalhe que muda a conta não está no preço da passagem em si, mas na linha extra que começa a aparecer no momento do fechamento da reserva. O Ministério das Finanças tailandês propôs a criação de uma nova taxa obrigatória para passageiros aéreos que deixam o país, mecanismo que está em fase de debate público. A ideia é integrar esse valor diretamente ao custo do bilhete, transformando o que era uma cobrança administrativa em um item invisível na estrutura final do preço.

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A proposta estabelece um valor base de 1.000 bahts, mas abre a porta para que o governo aumente esse teto até 5.000 bahts. Em termos práticos para quem compra em moeda local, a diferença entre o piso e o teto é de 4.000 bahts. A logística da cobrança repousa sobre as companhias aéreas e os operadores turísticos, que ficam responsáveis por incluir a quantia no comprovante de pagamento. É importante notar que essa exigência se aplica exclusivamente à saída pelo ar; quem cruza a fronteira por terra ou mar não está sujeito a essa nova tributação no âmbito deste projeto de lei.

O que muda para o bolso do turista

Especialistas do setor de viagens estimam que o impacto direto no bolso do passageiro pode variar entre 2.500 e 3.000 rublos por pessoa, dependendo da variação cambial e da política de cada operadora. Essa mudança não chega isolada: ela se soma a outras restrições recentes. Desde 15 de setembro, o período de estadia sem visto para cidadãos de vários países, incluindo a Rússia, foi reduzido de 60 para 30 dias. O cenário, portanto, combina uma estadia mais curta com um custo de saída maior, algo que exige atenção na hora de comparar orçamentos.

Os números por trás da decisão fiscal são significativos. A Tailândia recebe cerca de 33 milhões de turistas por ano. Se a taxa mínima de 1.000 bahts for aplicada a esse volume, o potencial de arrecadação supera 82 bilhões de rublos. Para o governo, é uma forma de financiar o orçamento usando o fluxo externo; para o viajante, é um custo fixo que precisa ser somado ao ticket aéreo para entender o preço real da viagem.

Do lado da demanda, há ceticismo sobre se essa taxa será um fator decisivo para o cancelamento de viagens. Analistas apontam que o consumidor tende a avaliar o custo total do pacote e não isoladamente uma taxa administrativa. Se a diferença de preço entre um destino e outro, ou entre datas, não for drasticamente alterada por essa cobrança específica, a decisão final provavelmente continuará girando em torno da experiência, do câmbio e da logística geral. A recomendação é simples: ao comparar ofertas, verifique se o valor anunciado já inclui essa nova taxa de saída ou se ele será apresentado apenas na etapa final do checkout, garantindo que o orçamento reflita a realidade total da despesa.