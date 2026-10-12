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Bali: o erro que transforma o ataque de um macaco em trauma grave

Turismo

Em Bululungan, no norte de Bali, um incidente recente envolvendo macacos-de-cauda-longa reacendeu os alertas sobre a convivência entre turistas e a fauna local. A situação ganhou destaque após um estudante de nove anos ser atacado na vila de Wanagiri, resultando em ferimentos graves no braço e na região lombar. O menino necessitou de suturas e da vacinação de emergência contra a raiva, conforme informado pelo departamento de conservação da natureza de Bali (BKSDA).

Макака
Photo: commons.wikimedia.org by Sreers04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макака

Este caso ilustra uma vulnerabilidade concreta documentada: o comportamento agressivo dos primatas quando tentam recuperar pertences. Especialistas em segurança do viajante, seguindo a lógica de verificação de riscos reais antes de atribuir culpa, apontam que o erro mais comum não é a presença do animal, mas a reação humana ao conflito. Tentar arrancar óculos, telefones ou bolsas das mãos de um macaco provoca uma resposta defensiva imediata. A recomendação profissional clara é a de não entrar em confronto físico para reaver bens. Se o animal já possui o objeto, a disputa física eleva drasticamente o risco de trauma, uma falha de procedimento que pode transformar um susto em uma emergência médica.

Contexto e dinâmica da população local

Os macacos-de-cauda-longa são uma presença constante em Bali, encontrando-se não apenas em florestas, mas também em estacionamentos, templos e cafés ao ar livre. Em Wanagiri, o BKSDA confirma que um grupo de 35 indivíduos habita a área de forma permanente. Relatos indicam que conflitos entre humanos e primatas naquela região já haviam sido registrados regularmente nos últimos anos. Diante da pressão sobre a ecossistema local e da segurança pública, as autoridades planejam iniciar a regulação do tamanho da população para alinhar a densidade dos animais às capacidades ambientais e sociais da área.

Além do risco de perda de pertences, há outra falha documentada de comportamento turístico: o uso de comida para atrair os animais em busca de fotos e, em seguida, afastá-los bruscamente. Essa ação é considerada uma provocação direta que pode desencadear ataques. Antes de visitar áreas com alta concentração de macacos, é prudente consultar informações atualizadas sobre o comportamento da fauna específica naquela localidade, evitando suposições sobre a docilidade dos animais. A prudência exige manter os pertences seguros e evitar o contato próximo, reconhecendo que, apesar de estarem em zonas turísticas, tratam-se de animais silvestres com instintos de defesa próprios.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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