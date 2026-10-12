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Rússia: Onde turistas podem escavar fósseis de dinossauros sob supervisão

Turismo

Em 1900, no povoado de Kundur, na região de Amur, na Rússia, a terra começou a devolver ossos que desafiam a geologia convencional. Desde então, o local se consolidou como um dos sítios paleontológicos mais ricos do país, abrigando restos de anquilossauros, tiranossauros e o esqueleto do Olorotitan, carinhosamente chamado de "Vaniusha". Esses achados, que formam a base da coleção do Museu de Paleontologia de Blagoveshchensk, agora estão prestes a deixar o laboratório para se tornar o coração de uma experiência turística interativa.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A fronteira entre ciência e passeio

A mudança de paradigma foi anunciada pelo governador Vassily Orlov durante uma linha direta em 11 de outubro. O objetivo é transformar o potencial científico em um produto de branding regional acessível ao público. O passo inicial dessa estratégia já está em marcha: um parque temático de dinossauros, inaugurado em Blagoveshchensk neste ano, registrou a visita de 55 mil pessoas em um curto período. Para as autoridades locais, figuras como o Amurosaurus deixam de ser apenas fósseis para se tornarem símbolos de marketing turístico da região.

O próximo nível de imersão, porém, é mais ambicioso. Em vez de apenas olhar para vitrines, visitantes e amadores de ciências terão a oportunidade de participar ativamente das escavações. As autoridades consideram a viabilidade de um projeto na área de Nagornaya, nos limites de Blagoveshchensk, onde buscas por fósseis poderiam ser realizadas mediante pagamento e sob a supervisão estrita de especialistas. Essa abordagem visa integrar características geológicas específicas à infraestrutura de hospitalidade, convertendo locais remotos ou especializados em polos de atração.

É fundamental compreender as limitações práticas e contextuais desta oferta. O projeto descrito opera dentro da Rússia, especificamente na região de Amur, e segue as regulamentações locais de acesso ao solo e à pesquisa arqueológica e paleontológica. Regras específicas para passaportes russos, pacotes turísticos com partida de Moscou ou dinâmicas de mercado locais não se aplicam automaticamente a brasileiros. Além disso, a participação em escavações reais requer condições de segurança, permissões governamentais e infraestrutura logística que podem variar sazonalmente. A disponibilidade dessa experiência interativa depende da aprovação final do projeto na área de Nagornaya, o que indica que, por enquanto, o foco principal continua sendo a visita ao museu e ao parque temático já existente. Para o viajante brasileiro, a oportunidade de contato direto com a paleontologia russa é um nicho específico que exige planejamento logístico independente das tendências de turismo de massa.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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