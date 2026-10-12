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Setor turístico de Sali deve denunciar suspeitas de exploração infantil

Turismo

Funcionários de hotéis, guias turísticos e donos de agências na cidade de Sali, no Senegal, agora têm a obrigação de monitorar e denunciar imediatamente qualquer comportamento suspeito envolvendo menores em espaços públicos e áreas de lazer. A medida faz parte de uma nova carta de proteção contra a exploração e violência sexual infantil, assinada por ministérios da Justiça e do Turismo junto ao setor privado.

Африканские причёски и культурная идентичность
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Африканские причёски и культурная идентичность

O fluxo da denúncia

O mecanismo estabelecido transfere a responsabilidade da vigilância para quem atua na ponta do serviço turístico. Na prática, o operador do setor deixa de ser apenas um prestador de serviços para atuar como um ponto de alerta do sistema de segurança. O objetivo é criar uma rede de notificação rápida que conecte a observação no hotel ou na rua aos órgãos de fiscalização estatal.

Motivação e contexto operacional

A urgência na implementação desse protocolo ocorre devido à preparação para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2026, que serão sediados em Dakar e em outras cidades, incluindo Sali. A expectativa de um aumento súbito no fluxo de turistas estrangeiros levou as autoridades a formalizarem a divisão de responsabilidades entre o Estado e as empresas privadas para evitar a vulnerabilidade de crianças durante o evento.

Integração regional

A iniciativa em Sali é a aplicação local do projeto PAPEV, coordenado com apoio do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O programa busca padronizar as medidas de proteção infantil não apenas no Senegal, mas também em Guiné, Guiné-Bissau e Gâmbia, harmonizando a forma como esses países lidam com a exploração sexual no contexto do turismo regional.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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