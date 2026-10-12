Caminhos que não ferem: a trilha ecológica com cinco etnias transforma a tundra russa

Em um lugar onde a vegetação da tundra leva décadas para se recuperar após o primeiro pisoteio desordenado, a solução para salvar a natureza não foi o isolamento total, mas a organização do fluxo. Nos sopés da península de Putorana, no norte da Rússia, abriu-se recentemente a trilha ecológica "Cinco Etnias”, um corredor projetado para redirecionar o número crescente de visitantes rumo à cachoeira Ólor. O objetivo é claro: transformar o trânsito caótico, que estava destruindo o solo, em um movimento controlado que proteja o ecossistema frágil da região.

Photo: commons.wikimedia.org by Кирилл Уютнов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трапповые развалы

A pressão turística sobre o local cresceu a passos gigantes nos últimos anos. Na taiga e na tundra do Ártico, cada trilha improvisada, cada fogueira acesa fora do lugar e cada acúmulo de resíduos representa uma cicatriz no terreno que a natureza dificilmente cicatrizará no curto prazo. Para frear essa degradação, o acesso ao monumento natural foi restrito a um percurso delimitado e equipado. Não se trata de impedir a visita, mas de garantir que o impacto físico seja contido em uma única via, preservando o restante da paisagem.

Para que o visitante entenda o que está pisando, a infraestrutura da trilha vai além da sinalização básica. O trajeto conta com um sistema de navegação, painéis informativos e um audioguia que contextualiza a experiência. A rota não mostra apenas a força das águas da Ólor, mas também a presença humana ancestral na terra. Ao longo do caminho, estão instaladas esculturas de madeira decoradas com ornamentos tradicionais, representando cinco povos indígenas do Taigmir: os dolgans, os nganasanes, os entses, os nêncios e os évencos. Cada figura é um lembrete de que a "vacuidade” da paisagem ártica, na verdade, carrega uma história densa de adaptação e sobrevivência.

O rito que deu vida ao roteiro

A conexão cultural da trilha não é apenas simbólica, mas ritualística. A inauguração do percurso foi marcada pela cerimônia dolgana chamada "alastyr”. Durante o rito, as esculturas foram purificadas com a fumaça do zimbro e do bagunho, plantas típicas da região. Esse gesto reforça a ideia de que o ecoturismo, quando bem planejado, pode servir como ponte entre a conservação ambiental e o respeito às tradições locais.

O projeto, que contou com o apoio do Fundo Presidencial da Natureza, foi desenhado para ser mais do que uma solução pontual. Ele servirá como modelo técnico e organizacional para a criação de novas trilhas ecológicas na cordilheira Kharalakh. Em outras palavras, a experiência do "Cinco Etnias” estabelece o padrão de como o turismo pode coexistir com a fragilidade da natureza no extremo norte, oferecendo uma visão mais profunda do lugar ao viajante sem sacrificar a integridade do ambiente.