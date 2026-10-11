Demanda por hotéis oficiais em Kamchatka cai até 50% enquanto turistas priorizam excursões

Kamchatka sempre foi um destino exclusivo, não apenas pela logística complexa, mas pelos custos envolvidos. No entanto, a temporada atual revelou uma mudança curiosa no comportamento dos viajantes: embora o fluxo de pessoas para o extremo oriente continue, o interesse em hospedagens "caras e certificadas" diminuiu.

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O cenário apresenta um paradoxo. Enquanto o fluxo de passageiros para a região permanece estável, a demanda por hotéis oficiais caiu até 50%, conforme aponta Vladimir Rusanov, Ministro do Turismo da região de Kamchatka. Segundo o ministro, os turistas reavaliaram suas prioridades: em vez de investir quantias elevadas em hotéis — exemplificadas por valores de 280 mil rublos -, os viajantes preferem alugar apartamentos de proprietários particulares.

Essa migração financeira tem um objetivo claro: redirecionar a economia para as experiências reais, como expedições ao Vale dos Gêiseres e passeios de helicóptero. Atualmente, o ticket médio dos pacotes turísticos na região gira entre 180 mil e 250 mil rublos, mas a estrutura desses gastos mudou, com maior peso nas excursões. Para o setor empresarial, isso representa um desafio, já que a receita migra do setor oficial para o mercado informal de aluguéis.

Enquanto o turista interno otimiza o orçamento, a região aposta na abertura de mercados externos e em infraestrutura. Desde setembro, o setor internacional do aeroporto está operando. De acordo com Vladimir Rusanov e Alexander Safonov, presidente do conselho de administração da empresa "Parque Três Vulcões", há um interesse significativo de turistas vindos da China, Japão, Coreia e Tailândia.

No campo tecnológico, a aposta para manter o fluxo de visitantes durante todo o ano recai sobre o cluster "Parque Três Vulcões", que planeja utilizar energia vulcânica para sua operação. Safonov ressalta, ainda, que para haver um crescimento real no volume de turistas, é necessário eliminar barreiras de acessibilidade, tornando a região viável não apenas para aventureiros, mas também para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias com crianças.

Na prática, quem planeja visitar Kamchatka hoje encontra dois caminhos distintos. O primeiro, focado na "experiência máxima", prioriza as excursões únicas e encaras, tratando a hospedagem apenas como um lugar para dormir; nesse caso, o setor particular torna-se a opção para não inflar o custo total da viagem.

O segundo caminho é o do "padrão garantido", voltado para quem não aceita as incertezas de acomodações particulares e prioriza normas oficiais de segurança e serviço. No entanto, essa escolha implica que a hospedagem consumirá uma fatia considerável do orçamento, possivelmente reduzindo a verba disponível para voos adicionais às zonas preservadas.