Phuket em novembro: risco de chuvas e bandeiras vermelhas é maior na primeira quinzena

Novembro em Phuket funciona como um período de transição, onde a previsibilidade do tempo é baixa. Não existe uma data exata para o fim da temporada de chuvas, pois a mudança ocorre de forma gradual e as condições podem variar drasticamente ao longo do mês.
De acordo com o Departamento Meteorológico da Tailândia, a média de precipitação em novembro é de cerca de 175 mm. O mês serve de ponte entre outubro, que pode ultrapassar os 300 mm, e dezembro, que costuma registrar menos de 60 mm. No entanto, a estatística de 55 anos revela alta volatilidade: o volume de chuva muda significativamente de um ano para outro, o que torna qualquer promessa de "tempo seco a partir de tal dia" meramente especulativa.
A probabilidade de enfrentar instabilidades muda conforme o calendário:
A localização do hotel influencia a experiência. A costa oeste (praias de Patong, Karon e Kata) é a mais exposta às monções; mesmo com sol, podem ocorrer correntes inversas perigosas. Para quem viaja com crianças, a parte leste da ilha (Cabo Panwa e Ao Yon) oferece maior proteção contra o vento. Outra recomendação prática é a escolha de hotéis com piscina para mitigar dias de tempestade.
Uma análise de preços mostra que a economia ao escolher a primeira quinzena de novembro em vez da segunda é pequena (cerca de 7 mil rublos para duas pessoas). Por outro lado, o início de dezembro costuma apresentar a melhor relação custo-benefício: o clima estabiliza e os preços ainda não atingiram o pico das festas de fim de ano.
Para quem planeja a viagem, há pontos essenciais de preparação:
Em resumo, quem precisa viajar em novembro deve priorizar a segunda metade do mês. Para quem tem flexibilidade, a primeira dezena de dezembro surge como o ponto de equilíbrio entre estabilidade climática e preços acessíveis.
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