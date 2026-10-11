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Phuket em novembro: risco de chuvas e bandeiras vermelhas é maior na primeira quinzena

Turismo

Novembro em Phuket funciona como um período de transição, onde a previsibilidade do tempo é baixa. Não existe uma data exata para o fim da temporada de chuvas, pois a mudança ocorre de forma gradual e as condições podem variar drasticamente ao longo do mês.

Андаманское море, провинция Краби
Photo: commons.wikimedia.org by Wolfgang Holzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андаманское море, провинция Краби

A instabilidade dos dados meteorológicos

De acordo com o Departamento Meteorológico da Tailândia, a média de precipitação em novembro é de cerca de 175 mm. O mês serve de ponte entre outubro, que pode ultrapassar os 300 mm, e dezembro, que costuma registrar menos de 60 mm. No entanto, a estatística de 55 anos revela alta volatilidade: o volume de chuva muda significativamente de um ano para outro, o que torna qualquer promessa de "tempo seco a partir de tal dia" meramente especulativa.

Diferenças práticas entre o início e o fim do mês

A probabilidade de enfrentar instabilidades muda conforme o calendário:

  • Início de novembro: Ainda é considerado a "cauda" da temporada de chuvas. Dados desde 1971 indicam que chove em 60% dos casos no dia 1º. O risco principal são os dias nublados prolongados e ondas fortes na costa oeste, que frequentemente resultam na instalação de bandeiras vermelhas nas praias.
  • Meio de novembro: As chances de tempo bom aumentam, embora sem garantias. As chuvas tendem a se tornar mais curtas e o mar começa a acalmar, facilitando a realização de passeios marítimos.
  • Final de novembro: É a data mais confiável do mês. As precipitações são menos frequentes e menos intensas, sendo o período mais indicado para quem viaja com crianças ou planeja visitar ilhas vizinhas, como as Phi Phi.

Geografia e segurança no mar

A localização do hotel influencia a experiência. A costa oeste (praias de Patong, Karon e Kata) é a mais exposta às monções; mesmo com sol, podem ocorrer correntes inversas perigosas. Para quem viaja com crianças, a parte leste da ilha (Cabo Panwa e Ao Yon) oferece maior proteção contra o vento. Outra recomendação prática é a escolha de hotéis com piscina para mitigar dias de tempestade.

Análise de custos e timing

Uma análise de preços mostra que a economia ao escolher a primeira quinzena de novembro em vez da segunda é pequena (cerca de 7 mil rublos para duas pessoas). Por outro lado, o início de dezembro costuma apresentar a melhor relação custo-benefício: o clima estabiliza e os preços ainda não atingiram o pico das festas de fim de ano.

Informações logísticas e burocráticas

Para quem planeja a viagem, há pontos essenciais de preparação:

  • Visto: A partir de 15 de setembro de 2026, o regime de isenção de visto para russos é de até 30 dias, com possibilidade de extensão por mais 30 dias mediante pagamento local.
  • Entrada: É obrigatório preencher o cartão de chegada eletrônico (TDAC) no máximo três dias antes do voo.
  • Financeiro: Cartões bancários russos não funcionam na Tailândia, sendo necessário o uso de dinheiro em espécie ou cartões de bancos estrangeiros.

Em resumo, quem precisa viajar em novembro deve priorizar a segunda metade do mês. Para quem tem flexibilidade, a primeira dezena de dezembro surge como o ponto de equilíbrio entre estabilidade climática e preços acessíveis.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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