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Roteiro entre Demre, Myra e Kekova na Turquia pode levar até 15 horas dependendo da partida

Turismo

O roteiro que une Demre, Myra e Kekova é considerado um dos mais completos da costa de Antália, na Turquia. A operação logística do passeio integra três frentes: o legado antigo da Lícia, monumentos do cristianismo primitivo e um trajeto marítimo para observar ruínas submersas.

Анталья, пейзаж
Photo: commons.wikimedia.org by Joe Wallace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анталья, пейзаж

Pontos de parada e operação do roteiro

O itinerário é dividido em três etapas principais de visitação:

  • Antiga Myra: Ex-capital da União Lícia. O foco aqui são as tumbas escavadas na rocha, que imitam fachadas de casas, e o teatro romano.
  • Igreja de São Nicolau (Demre): Complexo arqueológico que abriga afrescos, mosaicos e o sarcófago original do bispo Nicolau.
  • Cidade Submersa de Kekova: Esta etapa ocorre via barco. Devido a movimentos tectônicos, as ruínas (muros e fundações) ficaram sob a água, sendo visíveis da embarcação dependendo da transparência da água e condições climáticas.

Logística e tempo de deslocamento

A viabilidade do passeio depende diretamente do ponto de partida, com a jornada total podendo variar entre 10 e 15 horas:

  • Partindo de Kemer: Trajeto de dificuldade leve a média, por ser a região mais próxima dos pontos turísticos.
  • Partindo de Antália ou Belek: Complexidade média a alta. Exige saída precoce (entre 4h e 5h da manhã), com o trecho de ida levando de 3 a 4 horas.
  • Partindo de Side ou Alanya: Complexidade muito alta. O tempo total de viagem pode chegar a 15 horas (ida e volta).

Detalhes operacionais para o passageiro

Antes de contratar o tour, é necessário verificar a composição do pacote para evitar imprevistos no tempo de permanência nos locais:

  • Custos: Se os ingressos para Myra e a Igreja de São Nicolau já estão inclusos ou se serão pagos à parte.
  • Operação marítima: O tempo de permanência em Kekova e a existência de paradas para banho.
  • Capacidade do barco: O tamanho da embarcação influencia a visibilidade das ruínas submersas.
  • Paradas comerciais: A inclusão de visitas a lojas de ícones ou lembranças, o que pode reduzir o tempo disponível nos sítios históricos.

Aspectos práticos da viagem

Como as visitas em Myra e Demre ocorrem em áreas abertas e com pouca sombra, é indispensável o uso de proteção solar e hidratação. Para a locomoção nos teatros e tumbas, a operação exige calçados antiderrapantes devido às escadarias de pedra irregulares.

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Author`s name Petr Ermilin
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