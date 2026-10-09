Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Viajantes em Bali precisam ter atenção redobrada ao escolher e manter a acomodação durante a temporada de chuvas na Indonésia. O período aumenta o risco de a entrada de cobras, incluindo cobras-naja, em quartos de hotéis ou vilas alugadas.

Photo: commons.wikimedia.org by Петроченко Виктор Иванович Гадюка степная

A movimentação ocorre porque, com as chuvas, os répteis buscam locais secos e aquecidos, encontrando nas residências humanas o ambiente ideal. Especialistas da fundação Reptil Tabanan relatam que recebem chamados frequentes de turistas que encontram serpentes dentro de casa.

O risco não é uniforme para todos os tipos de hospedagem. A vulnerabilidade é maior em vilas ou hotéis que possuem plantas próximas às estruturas e projetos arquitetônicos abertos.

Para reduzir a chance de visitas indesejadas, a equipe do Reptil Tabanan recomenda a atenção a dois pontos concretos:

Organização do espaço: Ambientes com acúmulo de lixo ou objetos espalhados funcionam como esconderijos atraentes para as cobras.

Ambientes com acúmulo de lixo ou objetos espalhados funcionam como esconderijos atraentes para as cobras. Revisão da vegetação: É necessário verificar se galhos de árvores ou arbustos encostam nas paredes ou no telhado, pois servem como "pontes" naturais para a entrada dos animais.

Na prática, quem aluga uma vila em Bali durante a estação chuvosa deve inspecionar a ausência dessas pontes verdes e manter a área limpa para evitar a criação de abrigos para os répteis.