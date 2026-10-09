Viajantes em Bali precisam ter atenção redobrada ao escolher e manter a acomodação durante a temporada de chuvas na Indonésia. O período aumenta o risco de a entrada de cobras, incluindo cobras-naja, em quartos de hotéis ou vilas alugadas.
A movimentação ocorre porque, com as chuvas, os répteis buscam locais secos e aquecidos, encontrando nas residências humanas o ambiente ideal. Especialistas da fundação Reptil Tabanan relatam que recebem chamados frequentes de turistas que encontram serpentes dentro de casa.
O risco não é uniforme para todos os tipos de hospedagem. A vulnerabilidade é maior em vilas ou hotéis que possuem plantas próximas às estruturas e projetos arquitetônicos abertos.
Para reduzir a chance de visitas indesejadas, a equipe do Reptil Tabanan recomenda a atenção a dois pontos concretos:
Na prática, quem aluga uma vila em Bali durante a estação chuvosa deve inspecionar a ausência dessas pontes verdes e manter a área limpa para evitar a criação de abrigos para os répteis.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.