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Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Turismo

Viajantes em Bali precisam ter atenção redobrada ao escolher e manter a acomodação durante a temporada de chuvas na Indonésia. O período aumenta o risco de a entrada de cobras, incluindo cobras-naja, em quartos de hotéis ou vilas alugadas.

Гадюка степная
Photo: commons.wikimedia.org by Петроченко Виктор Иванович
Гадюка степная

A movimentação ocorre porque, com as chuvas, os répteis buscam locais secos e aquecidos, encontrando nas residências humanas o ambiente ideal. Especialistas da fundação Reptil Tabanan relatam que recebem chamados frequentes de turistas que encontram serpentes dentro de casa.

O risco não é uniforme para todos os tipos de hospedagem. A vulnerabilidade é maior em vilas ou hotéis que possuem plantas próximas às estruturas e projetos arquitetônicos abertos.

Para reduzir a chance de visitas indesejadas, a equipe do Reptil Tabanan recomenda a atenção a dois pontos concretos:

  • Organização do espaço: Ambientes com acúmulo de lixo ou objetos espalhados funcionam como esconderijos atraentes para as cobras.
  • Revisão da vegetação: É necessário verificar se galhos de árvores ou arbustos encostam nas paredes ou no telhado, pois servem como "pontes" naturais para a entrada dos animais.

Na prática, quem aluga uma vila em Bali durante a estação chuvosa deve inspecionar a ausência dessas pontes verdes e manter a área limpa para evitar a criação de abrigos para os répteis.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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