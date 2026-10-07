Região do Lago Baikal terá três novos roteiros turísticos até 2027 para aliviar congestionamentos

Até 2027, a região do Lago Baikal deve receber três novos roteiros turísticos, com o objetivo central de redistribuir o fluxo de visitantes e aliviar a pressão sobre as áreas mais congestionadas. A medida foi anunciada por Umar Ramazanov, diretor do "Zapovednoye Pribaikalye".

Photo: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Байкал, Россия

Atualmente, a região conta com cerca de 250 quilômetros de trilhas ecológicas. Desse total, 86% já estão plenamente estruturados, contando com sinalização informativa, placas, bancos e áreas de piquenique. A conclusão da infraestrutura restante está programada para ocorrer após o congelamento do solo, técnica adotada para evitar danos adicionais ao terreno durante as obras.

A expansão da malha de trilhas foca em pontos onde a demanda atual já excede a capacidade de carga local:

Sul da Ilha Olkhon: a criação de uma nova trilha visa atrair parte dos turistas que hoje se concentram quase exclusivamente na parte norte da ilha.

a criação de uma nova trilha visa atrair parte dos turistas que hoje se concentram quase exclusivamente na parte norte da ilha. Nascente do Rio Angara: está prevista a construção de uma trilha com mirante. Parte das obras foi executada em 2025, com a finalização esperada para 2027. O objetivo é reduzir a saturação do cluster de Listvyanka.

está prevista a construção de uma trilha com mirante. Parte das obras foi executada em 2025, com a finalização esperada para 2027. O objetivo é reduzir a saturação do cluster de Listvyanka. Lago Seco: planeja-se a implementação de um roteiro circular.

A urgência na criação dessas alternativas é impulsionada pelas limitações do sistema eletrônico de permissões de acesso. Atualmente, o sistema bloqueia solicitações que excedem a capacidade nominal de cada trilha. Na prática, se o limite de carga de um percurso é de mil pessoas, o sistema impede a emissão de mais passes, mesmo que a demanda real chegue a três mil interessados.

Dessa forma, a abertura de novos trajetos apresenta-se como a única via para aumentar o volume real de visitantes na região sem comprometer as normas de preservação ambiental.