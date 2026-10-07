Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Região do Lago Baikal terá três novos roteiros turísticos até 2027 para aliviar congestionamentos

Turismo

Até 2027, a região do Lago Baikal deve receber três novos roteiros turísticos, com o objetivo central de redistribuir o fluxo de visitantes e aliviar a pressão sobre as áreas mais congestionadas. A medida foi anunciada por Umar Ramazanov, diretor do "Zapovednoye Pribaikalye".

Байкал, Россия
Photo: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Байкал, Россия

Atualmente, a região conta com cerca de 250 quilômetros de trilhas ecológicas. Desse total, 86% já estão plenamente estruturados, contando com sinalização informativa, placas, bancos e áreas de piquenique. A conclusão da infraestrutura restante está programada para ocorrer após o congelamento do solo, técnica adotada para evitar danos adicionais ao terreno durante as obras.

A expansão da malha de trilhas foca em pontos onde a demanda atual já excede a capacidade de carga local:

  • Sul da Ilha Olkhon: a criação de uma nova trilha visa atrair parte dos turistas que hoje se concentram quase exclusivamente na parte norte da ilha.
  • Nascente do Rio Angara: está prevista a construção de uma trilha com mirante. Parte das obras foi executada em 2025, com a finalização esperada para 2027. O objetivo é reduzir a saturação do cluster de Listvyanka.
  • Lago Seco: planeja-se a implementação de um roteiro circular.

A urgência na criação dessas alternativas é impulsionada pelas limitações do sistema eletrônico de permissões de acesso. Atualmente, o sistema bloqueia solicitações que excedem a capacidade nominal de cada trilha. Na prática, se o limite de carga de um percurso é de mil pessoas, o sistema impede a emissão de mais passes, mesmo que a demanda real chegue a três mil interessados.

Dessa forma, a abertura de novos trajetos apresenta-se como a única via para aumentar o volume real de visitantes na região sem comprometer as normas de preservação ambiental.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Bambi Nails: a substituição da simetria pela irregularidade orgânica
Mulher
Bambi Nails: a substituição da simetria pela irregularidade orgânica
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
Carros
Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem
Investigações de corrupção: fundos comunitários sob suspeita em Portugal
Portugal
Investigações de corrupção: fundos comunitários sob suspeita em Portugal
Mais populares
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local

A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.

Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
A bolsa como eixo de atualização do guarda-roupa feminino
Elegância madura: da performance à presença concreta
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Tratamentos que fortalecem unhas substituem extensões decorativas
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
Galochas urbanas: como transformar a proteção contra a chuva em elemento de design
Galochas urbanas: como transformar a proteção contra a chuva em elemento de design
últimos materiais
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Mazda define bifurcação estratégica para nova geração da picape BT-50
Região do Lago Baikal terá três novos roteiros turísticos até 2027 para aliviar congestionamentos
Capitães recebem bônus de US$ 50 mil por viagem devido a riscos no Estreito de Ormuz
Engenharia elétrica do Lada Rapan: anteviu o futuro da mobilidade urbana
Corte de cabelo revolucionário: como o clavicut transforma sua rotina
Projeto de lei na Bolívia propõe prisão para quem bloquear estradas
Portugal regista os piores resultados de sempre em Leitura no PISA
Ministro da Defesa chileno refuta alegações argentinas: o que vem a seguir?
laundry stripping: técnica revela segredos de lavagem nunca vistos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.