Complexo de Konduki na Rússia simula cenários tropicais em antigas minas de carvão

Localizado na região de Tula, o complexo de Konduki apresenta um cenário que foge completamente ao padrão da Rússia central. O local, apelidado por viajantes como as "Maldivas russas", combina águas em tons de turquesa com formações geológicas que remetem a paisagens marcianas.
Essa aparência não é natural, mas fruto de uma herança industrial. Nos anos 1960, a área era palco da extração de carvão castanho por meio de mineração a céu aberto. Após o esgotamento das jazidas e a interrupção das atividades, as escavações foram preenchidas por águas pluviais e subterrâneas. Com o tempo, os depósitos de rochas estéreis foram cobertos por vegetação, enquanto as cavas inundadas se transformaram em lagos profundos.
O ponto central da região são as Montanhas Romantsevskie. Trata-se de aterros artificiais resultantes da mineração, onde a rocha clara e a erosão criaram um relevo recortado e futurista. Um detalhe prático para quem planeja caminhar por ali: as encostas são argilosas e tornam-se extremamente escorregadias após as chuvas, o que torna o uso de calçados adequados indispensável.
O sistema hídrico de Konduki é composto por 27 reservatórios. A profundidade de alguns deles varia entre 20 e 70 metros. A coloração, que oscila entre o turquesa e o esmeralda, é resultado da mineralização e composição química da água, que, contrastando com as margens brancas, simula a estética de resorts tropicais.
No entanto, a aparência engana quem busca um destino de praia tradicional. Konduki não possui a infraestrutura de um balneário, operando com as seguintes condições:
Devido a esses fatores, o perfil do visitante é voltado ao lazer ativo: trilhas pelas cristas das montanhas, sessões fotográficas e a prática de stand-up paddle (quando permitido no período da visita).
Para quem sai de grandes centros, o destino é viável para viagens de fim de semana. De Moscou, a distância é de aproximadamente 250 km (cerca de 3,5 a 4 horas via rodovia M4 "Don"), enquanto de Tula são cerca de 80 km (1,5 hora de carro).
O acesso via transporte público é feito através da cidade de Bogoroditsk, de onde partem ônibus locais. Como a frequência desses transportes pode variar conforme a estação, recomenda-se a verificação prévia dos horários.
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Um predador pouco conhecido nas águas tropicais utiliza táticas surpreendentes para controlar o território e desafiar rivais muito maiores.