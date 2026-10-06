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Complexo de Konduki na Rússia simula cenários tropicais em antigas minas de carvão

Turismo

Localizado na região de Tula, o complexo de Konduki apresenta um cenário que foge completamente ao padrão da Rússia central. O local, apelidado por viajantes como as "Maldivas russas", combina águas em tons de turquesa com formações geológicas que remetem a paisagens marcianas.

Тула. Вознесенский храм
Photo: commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тула. Вознесенский храм

Essa aparência não é natural, mas fruto de uma herança industrial. Nos anos 1960, a área era palco da extração de carvão castanho por meio de mineração a céu aberto. Após o esgotamento das jazidas e a interrupção das atividades, as escavações foram preenchidas por águas pluviais e subterrâneas. Com o tempo, os depósitos de rochas estéreis foram cobertos por vegetação, enquanto as cavas inundadas se transformaram em lagos profundos.

O ponto central da região são as Montanhas Romantsevskie. Trata-se de aterros artificiais resultantes da mineração, onde a rocha clara e a erosão criaram um relevo recortado e futurista. Um detalhe prático para quem planeja caminhar por ali: as encostas são argilosas e tornam-se extremamente escorregadias após as chuvas, o que torna o uso de calçados adequados indispensável.

O sistema hídrico de Konduki é composto por 27 reservatórios. A profundidade de alguns deles varia entre 20 e 70 metros. A coloração, que oscila entre o turquesa e o esmeralda, é resultado da mineralização e composição química da água, que, contrastando com as margens brancas, simula a estética de resorts tropicais.

No entanto, a aparência engana quem busca um destino de praia tradicional. Konduki não possui a infraestrutura de um balneário, operando com as seguintes condições:

  • Ausência de serviços: Não há postos de salvamento ou conveniências típicas de praias.
  • Riscos geológicos: O terreno nas margens é instável e, dentro da água, há quedas bruscas de profundidade e cortes submarinos acentuados.
  • Restrições: O banho pode ser proibido em certas zonas por questões de segurança, sendo necessário consultar as exigências das autoridades locais antes da visita.

Devido a esses fatores, o perfil do visitante é voltado ao lazer ativo: trilhas pelas cristas das montanhas, sessões fotográficas e a prática de stand-up paddle (quando permitido no período da visita).

Para quem sai de grandes centros, o destino é viável para viagens de fim de semana. De Moscou, a distância é de aproximadamente 250 km (cerca de 3,5 a 4 horas via rodovia M4 "Don"), enquanto de Tula são cerca de 80 km (1,5 hora de carro).

O acesso via transporte público é feito através da cidade de Bogoroditsk, de onde partem ônibus locais. Como a frequência desses transportes pode variar conforme a estação, recomenda-se a verificação prévia dos horários.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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