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Festivais de produtos regionais atraem turistas para cidades pequenas da Rússia

Turismo

Festivais gastronômicos em regiões russas estão deixando de ser meras celebrações locais para se tornarem ferramentas de dinamização econômica, especialmente em cidades pequenas. Eventos centrados em um único produto regional — como os pepinos em Suzdal, as melancias na região de Volgogrado ou o peixe coregonus no Extremo Oriente — criam um motivo concreto para atrair fluxos de viajantes para destinos que, anteriormente, não integravam os roteiros turísticos convencionais.

Жареная рыба на фестивале
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Жареная рыба на фестивале

Essa mudança reflete uma alteração no comportamento do turista, que agora busca a "experiência" e a imersão no contexto local em vez de apenas visitar monumentos arquitetônicos. Na prática, o festival funciona como a porta de entrada: o visitante é atraído pelo evento, mas acaba consumindo a infraestrutura completa da cidade, movimentando hotéis, transportes, museus e lojas de artesanato local.

A diversidade de formatos revela como diferentes regiões tentam construir identidades únicas para atrair público:

  • Krasnodar: Foco na variedade de versões do borscht, explorando as variações de um único prato.
  • Borovichi (Região de Novgorod): Festival "Kroshevo", focado na sopa tradicional shchi, ligando a gastronomia a tradições familiares.
  • Krasnoyarsk: "Gastronomia Selvagem", levando a experiência culinária para locais extremos, como a taiga e pedreiras de mármore.
  • Ecaterimburgo: "Sabor dos Povos do Mundo", com uma abordagem multicultural da culinária.

Economicamente, esses eventos atuam como catalisadores para o empreendedorismo local. Para atender à demanda dos visitantes, chefs regionais passam a reinterpretar receitas tradicionais e a utilizar insumos de agricultores e produtores locais, gerando um aumento na demanda por produtos da região.

Contudo, a viabilização desses fluxos exige investimentos pesados em infraestrutura básica. Marina e Evgeniy Antonov, fundadores do festival "Kroshevo", destacam que um evento gastronômico é, na verdade, um projeto de engenharia complexo, onde a logística, o fornecimento de energia, as condições sanitárias e a segurança em espaços abertos são os pontos críticos.

Outro ponto relevante é a integração do evento ao tecido urbano. A tendência atual é abandonar espaços fechados, como estádios, e distribuir mercados gastronômicos, palcos e workshops por orlas, pontes e ruas. Isso força o turista a se deslocar fisicamente pela cidade, interagindo com a arquitetura e com os moradores.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, observa que, embora esses eventos de massa sobrecarreguem a malha urbana, eles têm o efeito colateral de evidenciar falhas no urbanismo, pressionando as administrações locais a resolverem problemas de infraestrutura rapidamente antes da chegada de milhares de turistas.

Dessa forma, o turismo gastronômico funciona como um mecanismo de vínculo emocional. A busca por um sabor específico — como as amoras-do-ártico na Carélia ou o peixe coregonus em São Petersburgo — transforma a cidade de uma simples unidade administrativa em um espaço vivo e com identidade, incentivando o retorno do viajante.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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