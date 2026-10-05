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Uzbequistão registra alta de 37% no fluxo de turistas no primeiro trimestre de 2026

Turismo

O Uzbequistão registrou um aumento significativo no fluxo de visitantes estrangeiros no início de 2026. De acordo com dados oficiais, o número de turistas no país cresceu 37% no primeiro trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período de 2025.

Узбекистан
Photo: adrastravel.com by Alexandra Kim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Узбекистан

Esse incremento no volume de passageiros e visitantes é atribuído a mudanças estruturais na acessibilidade do país, especificamente a simplificação dos procedimentos de concessão de vistos e a melhoria da conectividade de transportes, o que facilitou a logística para quem chega ao destino.

A infraestrutura local tem se adaptado para absorver essa demanda, com uma rede hoteleira mais diversificada e maior oferta de voos. Isso permitiu que o perfil da viagem mudasse: se antes as rotas por Samarcanda, Bucara e Khiva eram consideradas complexas, hoje a logística entre as cidades está mais fluida, incentivando viagens independentes em vez de pacotes rígidos.

Cada um dos principais polos turísticos apresenta dinâmicas distintas de visitação:

  • Samarcanda: Focada em monumentos de grande escala, como a Praça Registan, mas com crescente interesse em caminhadas por bairros históricos e casas de chá locais.
  • Bucara: Mantém uma escala mais reduzida e intimista, preservando a atmosfera dos antigos centros comerciais da Rota da Seda.
  • Khiva: Caracteriza-se por um conjunto arquitetônico preservado que funciona quase como um museu a céu aberto, sendo mais recomendada para explorações matinais, antes do pico de chegada dos grupos turísticos.

Além dos centros urbanos, a análise do destino aponta para a possibilidade de expandir o fluxo para áreas montanhosas e pequenas aldeias, diversificando a experiência para além do circuito tradicional.

A gastronomia também se tornou um motor de movimentação dentro do país. Embora o plov seja o prato mais emblemático, a demanda se distribui por outras especialidades como samsa, lagman, shurpa e carnes grelhadas, transformando a culinária em um elemento central do roteiro do viajante.

Atualmente, o cenário no Uzbequistão reflete um equilíbrio entre a preservação do patrimônio cultural e a modernização da infraestrutura de recepção, permitindo que o turista gerencie a intensidade e a complexidade do seu deslocamento pelo território.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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