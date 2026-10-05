Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Bolo de camadas com recheio de coco: precisão na textura da massa e estabilização do creme
A armadura estética que envelhece mais que o corpo: a desconexão visual após os 50
Governo de Moçambique lança estratégia para atrair investimento privado aos setores agroalimentares
Cão surdo se torna animal de terapia por não se distrair com ruídos ambientes
Calças esportivas: a alternativa ao jeans através do contraste de texturas
O Genesis GV90 traz tela OLED retrátil que cresce 70% quando o carro está estacionado
Revolução bancária na UEMOA: o sistema financeiro regional prepara uma mudança irreversível
Diferenças profundas na Terra e Marte: novos dados impõem uma revisão sobre o nascimento solar
A proporção da francesinha em unhas curtas: como evitar o achatamento e alongar visualmente a mão

Turcomenistão implementa visto eletrônico e elimina necessidade de carta de convite

Turismo

O Turcomenistão, historicamente conhecido como um dos países mais fechados do mundo, iniciou um processo de flexibilização para a entrada de estrangeiros. Desde o dia 1º de outubro, entraram em vigor a implementação do sistema de vistos eletrônicos (e-Visa) e um novo serviço de registro online para cidadãos estrangeiros.

Ашхабад, Туркмения
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Ашхабад, Туркмения

Fim da obrigatoriedade de carta de convite

A principal mudança trazida pela atualização da lei "Sobre Migração" é a eliminação da necessidade de um convite obrigatório para quem solicita o visto eletrônico. Anteriormente, o viajante dependia obrigatoriamente da intermediação de uma agência de viagens local, que deveria coordenar a visita junto ao serviço de migração. Agora, o procedimento foi transferido para o ambiente digital, através do portal migration.gov.tm.

Registro de permanência digital

O controle migratório também passou por simplificações. A partir de abril de 2026, o registro de estrangeiros será totalmente eletrônico. Para quem planeja permanecer no país por mais de três dias úteis, a declaração do local de hospedagem poderá ser feita via internet, tanto pelo turista quanto pela parte anfitriã. Em alguns postos de fronteira, já está prevista a implementação do registro instantâneo via biometria.

Pontos de atenção para o viajante

Apesar do lançamento do sistema, a transparência total ainda não foi atingida. Atualmente, o serviço de verificação do status da solicitação no portal governamental ainda está em fase de aprimoramento. Além disso, as autoridades ainda não publicaram oficialmente a lista detalhada de documentos necessários, os prazos de processamento nem a taxa do e-Visa.

Outro ponto a ser observado é a liberdade de movimentação: ainda não está claro se os portadores do visto eletrônico poderão reservar hotéis e alterar seus roteiros de forma independente, sem o acompanhamento obrigatório de guias.

Integração regional e roteiros

A liberalização ocorre em paralelo ao projeto "Anel Turístico da Ásia Central", promovido pelo Uzbequistão, que visa criar um espaço turístico comum. Embora o Turcomenistão não tenha confirmado oficialmente sua participação em um possível "Schengen da Ásia Central" (visto único para vários países), a criação do e-Visa é vista como um sinal de abertura.

Um possível roteiro integrando a região incluiria:

  • Khiva (Uzbequistão) e travessia de fronteira;
  • Kunya-Urgench (monumentos arquitetônicos);
  • Ashgabat (capital conhecida por suas construções em mármore branco);
  • Mary e a antiga cidade de Merv (Patrimônio Mundial da UNESCO);
  • Retorno a Bucara (Uzbequistão).

Principais atrações

O país oferece destinos que variam de ruínas antigas a projetos urbanísticos modernos:

  • Patrimônios UNESCO: O Antigo Merv (antiga capital dos Seljúcidas), Kunya-Urgench (com seu minarete de 60 metros) e Nisa (ruínas da capital do Império Parta).
  • Cratera de Darvaza: A famosa cratera de gás em chamas no deserto de Karakum, conhecida como "Portão do Inferno". Nota-se que a intensidade das chamas está diminuindo devido a obras técnicas.
  • Modernidade: A capital Ashgabat e a nova cidade de Arkadag — um projeto de "cidade inteligente" com transporte ecológico, cujo investimento inicial foi de US$ 3,3 bilhões.
  • Litoral do Cáspio: A zona de resorts de Avaza, que conta com 18 hotéis e sanatórios modernos. Embora focada no mercado interno, a região pode se tornar um ponto final para turistas estrangeiros com a facilitação dos vistos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Curiosidades
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Especialistas indicam silhuetas amplas e tecidos estruturados para o público maduro
Mulher
Especialistas indicam silhuetas amplas e tecidos estruturados para o público maduro
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
últimos materiais
A armadura estética que envelhece mais que o corpo: a desconexão visual após os 50
Governo de Moçambique lança estratégia para atrair investimento privado aos setores agroalimentares
Cão surdo se torna animal de terapia por não se distrair com ruídos ambientes
Calças esportivas: a alternativa ao jeans através do contraste de texturas
O Genesis GV90 traz tela OLED retrátil que cresce 70% quando o carro está estacionado
Revolução bancária na UEMOA: o sistema financeiro regional prepara uma mudança irreversível
Diferenças profundas na Terra e Marte: novos dados impõem uma revisão sobre o nascimento solar
A proporção da francesinha em unhas curtas: como evitar o achatamento e alongar visualmente a mão
GM chama 29,3 mil Cadillac Optiq para correção de falha nos vidros
Grupo belga Thomas & Piron investe 432 milhões de euros em habitação em Lisboa e Porto
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.