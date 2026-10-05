Turcomenistão implementa visto eletrônico e elimina necessidade de carta de convite

O Turcomenistão, historicamente conhecido como um dos países mais fechados do mundo, iniciou um processo de flexibilização para a entrada de estrangeiros. Desde o dia 1º de outubro, entraram em vigor a implementação do sistema de vistos eletrônicos (e-Visa) e um novo serviço de registro online para cidadãos estrangeiros.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Ашхабад, Туркмения

Fim da obrigatoriedade de carta de convite

A principal mudança trazida pela atualização da lei "Sobre Migração" é a eliminação da necessidade de um convite obrigatório para quem solicita o visto eletrônico. Anteriormente, o viajante dependia obrigatoriamente da intermediação de uma agência de viagens local, que deveria coordenar a visita junto ao serviço de migração. Agora, o procedimento foi transferido para o ambiente digital, através do portal migration.gov.tm.

Registro de permanência digital

O controle migratório também passou por simplificações. A partir de abril de 2026, o registro de estrangeiros será totalmente eletrônico. Para quem planeja permanecer no país por mais de três dias úteis, a declaração do local de hospedagem poderá ser feita via internet, tanto pelo turista quanto pela parte anfitriã. Em alguns postos de fronteira, já está prevista a implementação do registro instantâneo via biometria.

Pontos de atenção para o viajante

Apesar do lançamento do sistema, a transparência total ainda não foi atingida. Atualmente, o serviço de verificação do status da solicitação no portal governamental ainda está em fase de aprimoramento. Além disso, as autoridades ainda não publicaram oficialmente a lista detalhada de documentos necessários, os prazos de processamento nem a taxa do e-Visa.

Outro ponto a ser observado é a liberdade de movimentação: ainda não está claro se os portadores do visto eletrônico poderão reservar hotéis e alterar seus roteiros de forma independente, sem o acompanhamento obrigatório de guias.

Integração regional e roteiros

A liberalização ocorre em paralelo ao projeto "Anel Turístico da Ásia Central", promovido pelo Uzbequistão, que visa criar um espaço turístico comum. Embora o Turcomenistão não tenha confirmado oficialmente sua participação em um possível "Schengen da Ásia Central" (visto único para vários países), a criação do e-Visa é vista como um sinal de abertura.

Um possível roteiro integrando a região incluiria:

Khiva (Uzbequistão) e travessia de fronteira;

Kunya-Urgench (monumentos arquitetônicos);

Ashgabat (capital conhecida por suas construções em mármore branco);

Mary e a antiga cidade de Merv (Patrimônio Mundial da UNESCO);

Retorno a Bucara (Uzbequistão).

Principais atrações

O país oferece destinos que variam de ruínas antigas a projetos urbanísticos modernos:

Patrimônios UNESCO: O Antigo Merv (antiga capital dos Seljúcidas), Kunya-Urgench (com seu minarete de 60 metros) e Nisa (ruínas da capital do Império Parta).

O Antigo Merv (antiga capital dos Seljúcidas), Kunya-Urgench (com seu minarete de 60 metros) e Nisa (ruínas da capital do Império Parta). Cratera de Darvaza: A famosa cratera de gás em chamas no deserto de Karakum, conhecida como "Portão do Inferno". Nota-se que a intensidade das chamas está diminuindo devido a obras técnicas.

A famosa cratera de gás em chamas no deserto de Karakum, conhecida como "Portão do Inferno". Nota-se que a intensidade das chamas está diminuindo devido a obras técnicas. Modernidade: A capital Ashgabat e a nova cidade de Arkadag — um projeto de "cidade inteligente" com transporte ecológico, cujo investimento inicial foi de US$ 3,3 bilhões.

A capital Ashgabat e a nova cidade de Arkadag — um projeto de "cidade inteligente" com transporte ecológico, cujo investimento inicial foi de US$ 3,3 bilhões. Litoral do Cáspio: A zona de resorts de Avaza, que conta com 18 hotéis e sanatórios modernos. Embora focada no mercado interno, a região pode se tornar um ponto final para turistas estrangeiros com a facilitação dos vistos.