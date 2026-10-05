Como escolher um itinerário na China para evitar ficar preso em multidões durante as férias

Quem planeja visitar a China na primeira semana de outubro encontrará um país transformado em um imenso terminal de transportes. O motivo é a "Semana Dourada", feriado nacional em celebração ao Dia da Fundação da República, período que movimenta a economia, mas coloca a resistência do viajante à prova.

Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Китай, Пекин, Запретный город

O cenário atual impõe uma escolha clara: tentar acessar as atrações turísticas obrigatórias ou buscar destinos menos óbvios para fugir do congestionamento.

A escala do movimento é massiva. De acordo com previsões das autoridades, são esperadas mais de 2,1 bilhões de viagens. Cerca de 90% desses deslocamentos ocorrem por automóveis, o que já resultou em congestionamentos críticos em rodovias principais, onde a velocidade média caiu para 10 km/h. O transporte público não oferece alívio imediato: passagens de trem e avião estão esgotadas, e as vagas para museus e parques populares são preenchidas com semanas de antecedência.

O epicentro do fluxo: rotas clássicas

Destinos como Pequim, Xangai, Xi'an, Chengdu, Guilin e Lijiang concentram a maior parte do movimento. É a opção para quem deseja observar o turismo de massa chinês em seu estado mais expressivo.

A contrapartida é a convivência com filas extensas e a obrigatoriedade de reservas eletrônicas prévias para quase tudo, além do risco de perder parte do tempo de viagem preso no trânsito. Uma estratégia para mitigar isso é evitar os pontos turísticos mais famosos; por exemplo, enquanto a multidão se concentra em pandas específicos em Chengdu, as áreas menos mediáticas do zoológico tendem a ser mais tranquilas.

As rotas de escape: alternativas

Para evitar o colapso dos centros urbanos, a alternativa é buscar locais que demandam maior esforço logístico. Como o turista de massa prioriza o conforto, regiões de difícil acesso costumam receber menos visitantes.

Natureza: O cruzeiro pelo Rio Yangtze ou a Reserva Daocheng e Yading, no oeste de Sichuan.

O cruzeiro pelo Rio Yangtze ou a Reserva Daocheng e Yading, no oeste de Sichuan. Cultura e História: As cidades de Datong, Quanzhou, Shaoxing ou o deserto de Shapotou.

As cidades de Datong, Quanzhou, Shaoxing ou o deserto de Shapotou. Etnografia: As rotas da Seda em Gansu ou as aldeias das etnias Miao e Dong, na província de Guizhou.

Embora esses trajetos ofereçam mais tranquilidade, eles implicam custos financeiros mais elevados e maior tempo de deslocamento.

Critérios de escolha

A definição do roteiro depende da tolerância do viajante a multidões e da flexibilidade do orçamento. Quem não se incomoda com aglomerações intensas pode permanecer nas metrópoles, desde que já possua todos os bilhetes e reservas de museus em mãos.

Já para quem busca estética e descanso, a mudança de vetor para Gansu ou o oeste de Sichuan é a opção mais sensata. O custo e a complexidade do transporte são maiores, mas o impacto emocional é menor.

Um ponto crítico é o dia 7 de outubro: a previsão é de que ocorra o pico de carga, com a população retornando simultaneamente para casa. Nesse dia, a recomendação é reduzir ao mínimo qualquer deslocamento pelo país.