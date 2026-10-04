Passageira tem 32 itens de luxo apreendidos após não declarar bens na alfândega de Domodedovo

Uma passageira que desembarcou no Aeroporto de Domodedovo, vinda de Sharjah, teve 32 itens de luxo apreendidos após não declará-los na alfândega. De acordo com o Serviço Alfandegário Federal (FTS), o valor total dos bens soma 4,2 milhões de rublos.
A viajante utilizou o "corredor verde", mas foi interceptada para inspeção. Durante a revista na bagagem, os fiscais localizaram sapatos, brincos, uma bolsa Schiaparelli, chinelos Gucci, acessórios Miu Miu e Louis Vuitton, além de cinzeiros de couro da Saint Laurent. Alguns itens foram deliberadamente escondidos: a passageira retirou uma bolsa Chanel debaixo das roupas, enquanto uma jaqueta Hermes, um colar Van Cleef & Arpels e uma bolsa Saint Laurent foram entregues apenas após a abordagem dos agentes.
A perícia confirmou a autenticidade de todos os produtos. As joias foram identificadas como sendo de ouro 750, além de liga de cobre com banho de ouro e ônix. A turista justificou a omissão dos itens por medo de roubo e por desconhecer as regras de declaração. No entanto, a situação resultou na abertura de um processo administrativo com base na parte 1 do artigo 16.2 do Código de Infrações Administrativas da Federação Russa.
O que isso significa para o viajante
A tentativa de transportar mercadorias de alto valor através do "corredor verde" sem a devida declaração é classificada como infração. Nestes casos, a legislação prevê a confiscação dos bens e a aplicação de multa, que pode chegar a duas vezes o valor dos produtos.
Resumo prático
Sempre que o valor dos bens importados exceder os limites estabelecidos por lei, a declaração é obrigatória. Tentar esconder objetos sob a roupa ou alegar desconhecimento das normas não anula a aplicação de multas nem evita a perda do patrimônio.
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