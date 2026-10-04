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Monções dividem ano nas Maldivas entre mar calmo e temporada de tubarões-baleia

Turismo

As Maldivas são compostas por um vasto arquipélago de 26 atóis e quase 1.200 ilhas. Devido à proximidade com a linha do equador, as temperaturas permanecem estáveis ao longo de todo o ano, oscilando entre 28 °C e 31 °C. No entanto, o fator que realmente define a logística e a experiência da viagem são as monções, que alteram a umidade e o estado do mar.

Мальдивы
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floating_Houses_Of_Malaysia.jpg by Anindhya 2000
Мальдивы

O calendário local divide-se em dois períodos distintos:

  • Temporada seca (meados de dezembro a abril): Dominada pela monção nordeste. É o período de mar calmo e probabilidade mínima de chuvas, sendo fevereiro o mês mais seco. As condições são as mais favoráveis para mergulho, snorkeling e descanso nas praias.
  • Temporada úmida (maio a novembro): Período da monção sudoeste, caracterizado por ventos mais fortes e chuvas tropicais frequentes, embora geralmente curtas. A temperatura da água mantém-se alta, em torno de 29 °C, o que atrai surfistas e observadores de fauna marinha.

Para quem visita entre dezembro e março, além do clima estável, há a oportunidade de explorar a capital, Malé, fora do circuito dos resorts. Destacam-se a Mesquita de Sexta-Feira, construída no século XVII com blocos de coral, e o Museu Nacional. Para o mergulho nesta época, o recife Banana (Atol Norte de Malé) oferece alta transparência da água.

A transição para a temporada úmida ocorre em maio, mas março e o início de abril ainda mantêm o mar calmo. Para quem busca esportes, a ilha de Thulusdu é o ponto central, próxima aos spots de surf conhecidos como Cokes e Chickens. Outra alternativa para quem foge do padrão é o atol Fuvahmulah, que se diferencia por possuir lagos de água doce, florestas de mangue e a praia de Tundu, onde a areia é substituída por seixos finos.

Entre maio e novembro, apesar da instabilidade climática, surgem oportunidades específicas de observação da natureza:

  • Atol Addu: Oferece rotas de bicicleta em seu parque natural e passeios de canoa entre tubarões pequenos e arraias.
  • Baía de Hanifaru (Atol Baa): No verão, é o local de concentração de arraias-manta. Devido ao status de proteção, o mergulho com cilindro é proibido, sendo permitido apenas o snorkeling controlado.
  • Atol Sul Ari: De agosto a novembro, registra-se a maior concentração de tubarões-baleia. A logística mais prática para a observação é a hospedagem em ilhas locais, como Dhigurah ou Diddu.

Quanto à gastronomia local, a oferta de frutas exóticas é constante em qualquer época, variando entre as comuns, como manga e abacaxi, e opções mais específicas, como a maracujá e o pandanus.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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