Monções dividem ano nas Maldivas entre mar calmo e temporada de tubarões-baleia

As Maldivas são compostas por um vasto arquipélago de 26 atóis e quase 1.200 ilhas. Devido à proximidade com a linha do equador, as temperaturas permanecem estáveis ao longo de todo o ano, oscilando entre 28 °C e 31 °C. No entanto, o fator que realmente define a logística e a experiência da viagem são as monções, que alteram a umidade e o estado do mar.
O calendário local divide-se em dois períodos distintos:
Para quem visita entre dezembro e março, além do clima estável, há a oportunidade de explorar a capital, Malé, fora do circuito dos resorts. Destacam-se a Mesquita de Sexta-Feira, construída no século XVII com blocos de coral, e o Museu Nacional. Para o mergulho nesta época, o recife Banana (Atol Norte de Malé) oferece alta transparência da água.
A transição para a temporada úmida ocorre em maio, mas março e o início de abril ainda mantêm o mar calmo. Para quem busca esportes, a ilha de Thulusdu é o ponto central, próxima aos spots de surf conhecidos como Cokes e Chickens. Outra alternativa para quem foge do padrão é o atol Fuvahmulah, que se diferencia por possuir lagos de água doce, florestas de mangue e a praia de Tundu, onde a areia é substituída por seixos finos.
Entre maio e novembro, apesar da instabilidade climática, surgem oportunidades específicas de observação da natureza:
Quanto à gastronomia local, a oferta de frutas exóticas é constante em qualquer época, variando entre as comuns, como manga e abacaxi, e opções mais específicas, como a maracujá e o pandanus.
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