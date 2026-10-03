Tailândia exige formulário digital TDAC e proíbe vapes sob pena de prisão

A Tailândia continua sendo um dos destinos mais acessíveis da Ásia, atraindo milhões de visitantes com suas praias em Phuket, a natureza do norte e uma infraestrutura consolidada. No entanto, para quem planeja viajar em 2026, é fundamental estar atento a atualizações em documentos, regras de entrada e legislações locais rigorosas.

Photo: commons.wikimedia.org by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уличная еда

Vistos e formalidades de entrada

Para cidadãos russos, a entrada no país permanece isenta de visto para estadias de até 30 dias. O requisito básico é um passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de entrada. Caso deseje prolongar a permanência por mais 30 dias, é possível fazer a extensão em um escritório de imigração local mediante o pagamento de uma taxa de 1.900 bahts.

O que muda e quais as exigências para 2026:

Cartão Digital TDAC: Desde maio de 2025, tornou-se obrigatório o preenchimento de um formulário eletrônico no site oficial ou via aplicativo, que deve ser feito três dias antes da chegada ao país.

Desde maio de 2025, tornou-se obrigatório o preenchimento de um formulário eletrônico no site oficial ou via aplicativo, que deve ser feito três dias antes da chegada ao país. Documentação para menores: Crianças com menos de 14 anos devem possuir passaporte próprio. A entrada não é permitida apenas com a certidão de nascimento ou anotação no passaporte dos pais.

Crianças com menos de 14 anos devem possuir passaporte próprio. A entrada não é permitida apenas com a certidão de nascimento ou anotação no passaporte dos pais. Limites de fronteira (Border-run): A entrada via fronteiras terrestres ou marítimas sem visto é limitada a no máximo duas vezes por ano. Para quem chega por via aérea, não há limite estabelecido, embora cruzamentos excessivos da fronteira possam gerar questionamentos das autoridades.

Transporte e voos

As companhias Aeroflot e S7 operam voos diretos para Bangkok e Phuket, com partidas de Moscou, São Petersburgo, Ecaterimburgo e cidades da Sibéria. Entre outubro e maio, a temporada de inverno conta com voos fretados da AZUR air e Nordwind partindo de 20 regiões da Rússia, incluindo Sochi, Kazan e Ufa. Voos com conexão costumam ser entre 1,5 a 2 vezes mais baratos, porém podem estender o tempo de viagem para até 24 horas.

Segurança e proibições rigorosas

Um dos pontos de maior atenção para o viajante é a legislação sobre cigarros eletrônicos e vapes, que são totalmente proibidos na Tailândia. A importação ou o uso desses dispositivos pode resultar em multa de até 1 milhão de bahts ou pena de prisão de até 10 anos.

Outras restrições importantes:

Álcool: A proibição de venda de bebidas alcoólicas durante o dia (das 14h às 17h) foi revogada a partir de maio de 2026. No entanto, o consumo em templos, parques e estações ferroviárias continua proibido.

A proibição de venda de bebidas alcoólicas durante o dia (das 14h às 17h) foi revogada a partir de maio de 2026. No entanto, o consumo em templos, parques e estações ferroviárias continua proibido. Tabagismo: É proibido fumar em praias e locais públicos, sob pena de multa de aproximadamente 5.000 bahts.

É proibido fumar em praias e locais públicos, sob pena de multa de aproximadamente 5.000 bahts. Golpes: Recomenda-se cautela com falsos monges em Pattaya e evitar a leitura de QR codes suspeitos de "promoções" em aeroportos, técnica utilizada para roubo de dados bancários.

Aluguel de scooters e seguro

Para conduzir legalmente uma scooter, é necessária a Permissão Internacional para Dirigir (PID) com a categoria A habilitada. A posse apenas de CNH russa ou da categoria B não concede o direito legal de pilotar o veículo.

A ausência da categoria A torna o seguro médico inválido em caso de acidente. Em 2026, a Tailândia registrou o maior número de sinistros de seguro entre russos, com custos de tratamento de traumas graves podendo superar 2 milhões de rublos. Ao alugar veículos, orienta-se a não deixar o passaporte como garantia, utilizando apenas cópia do documento e depósito em dinheiro.

Pagamentos e finanças

Cartões Visa e Mastercard emitidos na Rússia não funcionam no país, tornando o dinheiro em espécie (bahts) a principal forma de pagamento. Dólares devem ser trocados em casas de câmbio oficiais nas cidades.

Alternativas disponíveis:

UnionPay: Cartões de alguns bancos russos apresentam funcionamento instável, sendo indicados principalmente para saques em caixas eletrônicos de grandes bancos (taxa de 220 bahts por operação).

Cartões de alguns bancos russos apresentam funcionamento instável, sendo indicados principalmente para saques em caixas eletrônicos de grandes bancos (taxa de 220 bahts por operação). Thai QR: Alguns grandes bancos russos implementaram o pagamento via QR codes locais através de seus aplicativos, com conversão baseada na taxa interna do banco.

Principais destinos

A escolha do destino varia conforme o perfil da viagem: Phuket oferece opções que vão desde a agitação de Patong ao luxo de Bang Tao; Pattaya destaca-se pela vida noturna e proximidade com Bangkok; Samui é ideal para casais e famílias em busca de tranquilidade; e Chiang Mai, ao norte, é o centro cultural do país, focada em montanhas e templos.