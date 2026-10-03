Tailândia exige formulário digital TDAC e proíbe vapes sob pena de prisão

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Turismo

A Tailândia continua sendo um dos destinos mais acessíveis da Ásia, atraindo milhões de visitantes com suas praias em Phuket, a natureza do norte e uma infraestrutura consolidada. No entanto, para quem planeja viajar em 2026, é fundamental estar atento a atualizações em documentos, regras de entrada e legislações locais rigorosas.

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Photo: commons.wikimedia.org by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Vistos e formalidades de entrada

Para cidadãos russos, a entrada no país permanece isenta de visto para estadias de até 30 dias. O requisito básico é um passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de entrada. Caso deseje prolongar a permanência por mais 30 dias, é possível fazer a extensão em um escritório de imigração local mediante o pagamento de uma taxa de 1.900 bahts.

O que muda e quais as exigências para 2026:

  • Cartão Digital TDAC: Desde maio de 2025, tornou-se obrigatório o preenchimento de um formulário eletrônico no site oficial ou via aplicativo, que deve ser feito três dias antes da chegada ao país.
  • Documentação para menores: Crianças com menos de 14 anos devem possuir passaporte próprio. A entrada não é permitida apenas com a certidão de nascimento ou anotação no passaporte dos pais.
  • Limites de fronteira (Border-run): A entrada via fronteiras terrestres ou marítimas sem visto é limitada a no máximo duas vezes por ano. Para quem chega por via aérea, não há limite estabelecido, embora cruzamentos excessivos da fronteira possam gerar questionamentos das autoridades.

Transporte e voos

As companhias Aeroflot e S7 operam voos diretos para Bangkok e Phuket, com partidas de Moscou, São Petersburgo, Ecaterimburgo e cidades da Sibéria. Entre outubro e maio, a temporada de inverno conta com voos fretados da AZUR air e Nordwind partindo de 20 regiões da Rússia, incluindo Sochi, Kazan e Ufa. Voos com conexão costumam ser entre 1,5 a 2 vezes mais baratos, porém podem estender o tempo de viagem para até 24 horas.

Segurança e proibições rigorosas

Um dos pontos de maior atenção para o viajante é a legislação sobre cigarros eletrônicos e vapes, que são totalmente proibidos na Tailândia. A importação ou o uso desses dispositivos pode resultar em multa de até 1 milhão de bahts ou pena de prisão de até 10 anos.

Outras restrições importantes:

  • Álcool: A proibição de venda de bebidas alcoólicas durante o dia (das 14h às 17h) foi revogada a partir de maio de 2026. No entanto, o consumo em templos, parques e estações ferroviárias continua proibido.
  • Tabagismo: É proibido fumar em praias e locais públicos, sob pena de multa de aproximadamente 5.000 bahts.
  • Golpes: Recomenda-se cautela com falsos monges em Pattaya e evitar a leitura de QR codes suspeitos de "promoções" em aeroportos, técnica utilizada para roubo de dados bancários.

Aluguel de scooters e seguro

Para conduzir legalmente uma scooter, é necessária a Permissão Internacional para Dirigir (PID) com a categoria A habilitada. A posse apenas de CNH russa ou da categoria B não concede o direito legal de pilotar o veículo.

A ausência da categoria A torna o seguro médico inválido em caso de acidente. Em 2026, a Tailândia registrou o maior número de sinistros de seguro entre russos, com custos de tratamento de traumas graves podendo superar 2 milhões de rublos. Ao alugar veículos, orienta-se a não deixar o passaporte como garantia, utilizando apenas cópia do documento e depósito em dinheiro.

Pagamentos e finanças

Cartões Visa e Mastercard emitidos na Rússia não funcionam no país, tornando o dinheiro em espécie (bahts) a principal forma de pagamento. Dólares devem ser trocados em casas de câmbio oficiais nas cidades.

Alternativas disponíveis:

  • UnionPay: Cartões de alguns bancos russos apresentam funcionamento instável, sendo indicados principalmente para saques em caixas eletrônicos de grandes bancos (taxa de 220 bahts por operação).
  • Thai QR: Alguns grandes bancos russos implementaram o pagamento via QR codes locais através de seus aplicativos, com conversão baseada na taxa interna do banco.

Principais destinos

A escolha do destino varia conforme o perfil da viagem: Phuket oferece opções que vão desde a agitação de Patong ao luxo de Bang Tao; Pattaya destaca-se pela vida noturna e proximidade com Bangkok; Samui é ideal para casais e famílias em busca de tranquilidade; e Chiang Mai, ao norte, é o centro cultural do país, focada em montanhas e templos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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