Tailândia exige formulário digital TDAC e proíbe vapes sob pena de prisão

A Tailândia continua sendo um dos destinos mais acessíveis da Ásia, atraindo milhões de visitantes com suas praias em Phuket, a natureza do norte e uma infraestrutura consolidada. No entanto, para quem planeja viajar em 2026, é fundamental estar atento a atualizações em documentos, regras de entrada e legislações locais rigorosas.
Para cidadãos russos, a entrada no país permanece isenta de visto para estadias de até 30 dias. O requisito básico é um passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de entrada. Caso deseje prolongar a permanência por mais 30 dias, é possível fazer a extensão em um escritório de imigração local mediante o pagamento de uma taxa de 1.900 bahts.
O que muda e quais as exigências para 2026:
As companhias Aeroflot e S7 operam voos diretos para Bangkok e Phuket, com partidas de Moscou, São Petersburgo, Ecaterimburgo e cidades da Sibéria. Entre outubro e maio, a temporada de inverno conta com voos fretados da AZUR air e Nordwind partindo de 20 regiões da Rússia, incluindo Sochi, Kazan e Ufa. Voos com conexão costumam ser entre 1,5 a 2 vezes mais baratos, porém podem estender o tempo de viagem para até 24 horas.
Um dos pontos de maior atenção para o viajante é a legislação sobre cigarros eletrônicos e vapes, que são totalmente proibidos na Tailândia. A importação ou o uso desses dispositivos pode resultar em multa de até 1 milhão de bahts ou pena de prisão de até 10 anos.
Outras restrições importantes:
Para conduzir legalmente uma scooter, é necessária a Permissão Internacional para Dirigir (PID) com a categoria A habilitada. A posse apenas de CNH russa ou da categoria B não concede o direito legal de pilotar o veículo.
A ausência da categoria A torna o seguro médico inválido em caso de acidente. Em 2026, a Tailândia registrou o maior número de sinistros de seguro entre russos, com custos de tratamento de traumas graves podendo superar 2 milhões de rublos. Ao alugar veículos, orienta-se a não deixar o passaporte como garantia, utilizando apenas cópia do documento e depósito em dinheiro.
Cartões Visa e Mastercard emitidos na Rússia não funcionam no país, tornando o dinheiro em espécie (bahts) a principal forma de pagamento. Dólares devem ser trocados em casas de câmbio oficiais nas cidades.
Alternativas disponíveis:
A escolha do destino varia conforme o perfil da viagem: Phuket oferece opções que vão desde a agitação de Patong ao luxo de Bang Tao; Pattaya destaca-se pela vida noturna e proximidade com Bangkok; Samui é ideal para casais e famílias em busca de tranquilidade; e Chiang Mai, ao norte, é o centro cultural do país, focada em montanhas e templos.
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