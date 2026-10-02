Surto de leptospirose atinge áreas alagadas da Tailândia e alerta russos em Rayong

Turistas e voluntários russos que se encontram em áreas alagadas da Tailândia foram alertados sobre um surto de leptospirose, doença popularmente conhecida como "febre da ratazana". A situação é mais crítica na cidade de Rayong, onde fortes chuvas deixaram diversos bairros residenciais submersos.

Photo: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Спасательная операция в затопленном районе

O Ministério da Saúde da Tailândia confirmou que as águas paradas nas zonas de inundação estão contaminadas por bactérias do gênero Leptospira. A infecção ocorre quando o patógeno penetra no organismo através de mucosas ou da pele lesionada, ao entrar em contato com o solo ou a água contaminada.

O risco é maior para quem circula por essas áreas sem equipamento de proteção, especialmente voluntários engajados na remoção de entulhos e limpeza, turistas que precisam transitar por ruas alagadas e moradores locais afetados pelas cheias. Desde 29 de setembro, os primeiros grupos de voluntários russos partiram de Pattaya para Rayong; estima-se que centenas de cidadãos russos possam estar na zona de desastre.

A gravidade do quadro clínico é alta, com 46 mortes já registradas no país. A leptospirose ataca o fígado, os rins e o sistema nervoso. Médicos recomendam a busca imediata por assistência profissional ao surgirem sintomas como febre alta, dores musculares e icterícia.

A recomendação para quem viaja pela Tailândia é evitar banhos em corpos de água doce após as chuvas, não caminhar descalço por poças e utilizar botas de borracha de cano alto caso seja necessário atravessar trechos inundados.