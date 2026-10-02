Queenstown planeja eletrificar frota de jet-boats e ônibus turísticos até 2027

Queenstown, na Ilha Sul da Nova Zelândia, tenta equilibrar a fama de capital mundial do esporte radical com uma transição para a sustentabilidade. A mudança impacta diretamente a logística das atividades mais procuradas da região, transformando a infraestrutura técnica para reduzir o impacto ambiental.
O passeio no Shotover Jet, onde barcos fazem curvas fechadas e giros de 360 graus em águas rasas, passa por uma fase de transição. Atualmente, as embarcações usam motores V8, que são 30% mais econômicos que as versões anteriores, mas o objetivo final é a eletrificação total.
A implementação do motor elétrico enfrenta três obstáculos concretos:
O projeto é liderado pela tribo maori Ngāi Tahu, proprietária da operadora, que trata o rio Kimhyakau como patrimônio ancestral, priorizando a preservação da água.
A AJ Hackett Bungy, pioneira nos saltos de ponte, planeja atingir a neutralidade de carbono até 2030. Diferente dos barcos, o foco aqui não é a troca de motores, mas a gestão rigorosa de resíduos e a atualização de equipamentos.
A empresa também investe em armadilhas para predadores na região dos Southern Lakes, visando proteger aves nativas de espécies invasoras. A iniciativa integra o Tiaki Promise, um acordo entre operadores e turistas para a preservação do território neozelandês.
Queenstown atrai quem busca atividades de risco com organização profissional em ambiente de natureza selvagem. O viajante deve estar atento à escolha dos operadores; priorizar aqueles que seguem o Tiaki Promise é uma medida de segurança, dado que erros em montanhas ou rios na região podem ser fatais.
Para quem observa a questão ambiental, a infraestrutura urbana deve mudar: a previsão é que, até 2027, ônibus elétricos assumam os traslados, reduzindo o ruído e a poluição no centro turístico.
Quanto ao calendário, o pico de visitação ocorre entre dezembro e fevereiro (verão do Hemisfério Sul). Esse período coincide com o aumento nos preços de hospedagem e longas filas para a prática de saltos.
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