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Queenstown planeja eletrificar frota de jet-boats e ônibus turísticos até 2027

Turismo

Queenstown, na Ilha Sul da Nova Zelândia, tenta equilibrar a fama de capital mundial do esporte radical com uma transição para a sustentabilidade. A mudança impacta diretamente a logística das atividades mais procuradas da região, transformando a infraestrutura técnica para reduzir o impacto ambiental.

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Jet-boats: o desafio da engenharia elétrica

O passeio no Shotover Jet, onde barcos fazem curvas fechadas e giros de 360 graus em águas rasas, passa por uma fase de transição. Atualmente, as embarcações usam motores V8, que são 30% mais econômicos que as versões anteriores, mas o objetivo final é a eletrificação total.

A implementação do motor elétrico enfrenta três obstáculos concretos:

  • Peso: O protótipo elétrico pesa 3,5 toneladas. Para manter a agilidade e a capacidade de manobra, a massa precisa cair para 2,5 toneladas. O excesso de peso torna a embarcação lenta e compromete a dinâmica do passeio.
  • Energia: A recarga de uma frota completa exige cerca de um megawatt de potência.
  • Geografia: O rio sofre inundações até 16 vezes por ano, o que inviabiliza estações de recarga fixas. A solução exige estruturas móveis ou retráteis.

O projeto é liderado pela tribo maori Ngāi Tahu, proprietária da operadora, que trata o rio Kimhyakau como patrimônio ancestral, priorizando a preservação da água.

Bungy Jump e gestão de recursos

A AJ Hackett Bungy, pioneira nos saltos de ponte, planeja atingir a neutralidade de carbono até 2030. Diferente dos barcos, o foco aqui não é a troca de motores, mas a gestão rigorosa de resíduos e a atualização de equipamentos.

A empresa também investe em armadilhas para predadores na região dos Southern Lakes, visando proteger aves nativas de espécies invasoras. A iniciativa integra o Tiaki Promise, um acordo entre operadores e turistas para a preservação do território neozelandês.

Informações práticas para o viajante

Queenstown atrai quem busca atividades de risco com organização profissional em ambiente de natureza selvagem. O viajante deve estar atento à escolha dos operadores; priorizar aqueles que seguem o Tiaki Promise é uma medida de segurança, dado que erros em montanhas ou rios na região podem ser fatais.

Para quem observa a questão ambiental, a infraestrutura urbana deve mudar: a previsão é que, até 2027, ônibus elétricos assumam os traslados, reduzindo o ruído e a poluição no centro turístico.

Quanto ao calendário, o pico de visitação ocorre entre dezembro e fevereiro (verão do Hemisfério Sul). Esse período coincide com o aumento nos preços de hospedagem e longas filas para a prática de saltos.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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