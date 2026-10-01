Fluxo turístico em Málaga migra da costa para o interior a partir de outubro

A partir de outubro, o fluxo turístico na província de Málaga deixa a costa do Sol e se desloca para o interior. Com a queda das temperaturas, tornam-se acessíveis as montanhas, vales e vilarejos onde a vida gira em torno da agricultura e de costumes tradicionais.

Photo: commons.wikimedia.org by Rafa Esteve, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Куэнка

A movimentação concentra-se em quatro zonas: Axarquía, Vale do Guadalhorce, Sierra de las Nieves e Sierra de Ronda. Nestas regiões ficam as "vilas brancas", com construções adaptadas ao relevo montanhoso. Na Axarquía, o destaque é Frigiliana; já a oeste, Ronda funciona como ponto de conexão para quem segue rumo a Genalguacil, Benarrabía, Igualeja, Pujatierra e Juzcar.

No Vale do Guadalhorce, as principais paradas são Álora e Antequera, enquanto Archidona mantém a disposição específica de sua praça central. Para quem busca as massas florestais da Sierra de las Nieves, a entrada principal ocorre por Juncera.

Uma mudança visual marcante no cenário ocorre no Vale do Genal com a "Floresta de Cobre". Entre outubro e novembro, a mudança de cor das folhas das castanheiras gera um pico de tráfego nas estradas e trilhas que ligam Pujatierra, Igualeja, Benarrabía e Genalguacil. Essas florestas são, além de atrativos naturais, ativos econômicos da região.

As atividades físicas migram para rotas de altitude e estruturas técnicas. Estão operacionais as trilhas florestais da Sierra de las Nieves, a ponte El Saltillo na Axarquía e o Caminito del Rey, no Vale do Guadalhorce, com suas passarelas suspensas fixadas nas rochas.

O turismo no interior nesta época acompanha a produção agrícola. Funcionam as vinícolas e os lagares de azeite de oliva extra virgem das regiões de Málaga e Sierras de Málaga. Na Axarquía, a produção de passas e mel de cana permanece ativa.

A hospedagem substitui os resorts costeiros por casas rurais e hotéis boutique. O calendário de visitas é ditado por eventos locais: feiras, a temporada de coleta de cogumelos e as festas da colheita das castanhas.