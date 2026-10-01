Rússia reformará 75 aeródromos regionais até 2030 para ampliar malha aérea

A malha aérea russa está passando por uma reestruturação focada em aeródromos regionais. Dos 226 aeródromos civis do país, pelo menos 75 serão reformados até 2030.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Камчатка

Na prática, a modernização das pistas e terminais permite a operação de aeronaves mais modernas e com maior capacidade de passageiros, o que tende a ampliar a frequência de voos e reduzir o custo das passagens. Em Orenburg, por exemplo, a capacidade de processamento do aeroporto já triplicou, facilitando o acesso à região.

O foco atual está na Sibéria e no Extremo Oriente, onde a infraestrutura era precária. A estratégia nessas áreas é a instalação de terminais de construção rápida. Até o final de 2024, as obras devem ser concluídas em pontos estratégicos para quem busca rotas fora do eixo turístico tradicional:

Peveka (Chukotka): principal acesso ao Ártico;

principal acesso ao Ártico; Palana (Kamchatka): alternativa para quem deseja explorar além de Petropavlovsk-Kamchatsky;

alternativa para quem deseja explorar além de Petropavlovsk-Kamchatsky; Ayan (Krai de Khabarovsk) e Tura (Krai de Krasnoyarsk).

Outras intervenções logísticas previstas para os próximos anos incluem:

Perm: novo pátio de aeronaves até o fim do ano;

novo pátio de aeronaves até o fim do ano; Bratsk: reforma das pistas de táxi;

reforma das pistas de táxi; Mirny: novo complexo aeroportuário previsto para o início de 2027.

Algumas mudanças já estão operacionais. Novas pistas de pouso e decolagem entraram em serviço em Grozny e Makhachkala. Já em Yuzhno-Sakhalinsk, a operação do novo terminal viabilizou a abertura de rotas internacionais, como o voo para Harbin, na China.

Apesar da infraestrutura nova, a operação de voos em regiões remotas como Chukotka e Kamchatka continua dependente das condições climáticas, que podem causar cancelamentos imediatos. É recomendável prever dias de reserva no itinerário para evitar contratempos no retorno.