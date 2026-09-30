Egito impõe novas regras de gestão de resíduos e design urbano em Hurghada

As autoridades da província do Mar Vermelho, no Egito, iniciaram uma fiscalização no setor hoteleiro de Hurghada e arredores. Uma comissão de inspeção agora monitora a gestão de resíduos e a manutenção das áreas externas dos hotéis para eliminar lixões clandestinos no deserto e melhorar a aparência da cidade.
O Ministério do Desenvolvimento Local e Ecologia do Egito definiu que, até o final de setembro de 2026, todas as hospedagens devem interromper contratos com transportadores de lixo privados que não possuam licença. A partir de agora, a coleta de resíduos é permitida apenas para operadores certificados e aprovados pelo governador da região.
Novas exigências para os hotéis
A reforma impõe regras obrigatórias sob pena de sanções aos proprietários:
Padronização visual e infraestrutura
A administração de Hurghada também implementou um plano de modernização visual da cidade:
Nas ruas centrais, entra em vigor um código de design para fachadas e placas comerciais, eliminando a publicidade desordenada. Além disso, a prefeitura iniciou o plantio de vegetação em praças e a melhoria de espaços públicos.
No setor de transportes, a estrada que liga a cidade ao Aeroporto Internacional de Hurghada será expandida e modernizada para agilizar o traslado dos turistas.
O impacto para o viajante
Na prática, essas medidas visam entregar ao turista praias mais limpas e ruas cuidadas, eliminando a presença de detritos plásticos nas áreas comuns e transformando a infraestrutura urbana do destino.
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.