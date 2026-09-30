Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Egito impõe novas regras de gestão de resíduos e design urbano em Hurghada

Turismo

As autoridades da província do Mar Vermelho, no Egito, iniciaram uma fiscalização no setor hoteleiro de Hurghada e arredores. Uma comissão de inspeção agora monitora a gestão de resíduos e a manutenção das áreas externas dos hotéis para eliminar lixões clandestinos no deserto e melhorar a aparência da cidade.

Египетский отель, Хургада
Photo: commons.wikimedia.org by Rabax63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Египетский отель, Хургада

O Ministério do Desenvolvimento Local e Ecologia do Egito definiu que, até o final de setembro de 2026, todas as hospedagens devem interromper contratos com transportadores de lixo privados que não possuam licença. A partir de agora, a coleta de resíduos é permitida apenas para operadores certificados e aprovados pelo governador da região.

Novas exigências para os hotéis

A reforma impõe regras obrigatórias sob pena de sanções aos proprietários:

  • Controle de resíduos: cada hotel deve manter um registro com o peso e o tipo de lixo (desde restos de comida até plástico e vidro). Fiscais verificarão se todo o volume é levado aos aterros oficiais.
  • Combate a depósitos ilegais: as autoridades vão fechar pontos de triagem clandestinos que desrespeitam normas sanitárias em bairros residenciais e turísticos.
  • Proteção marinha: hotéis devem adotar utensílios reutilizáveis ou biodegradáveis nas praias para reduzir a quantidade de plástico na água e proteger os recifes de corais.

Padronização visual e infraestrutura

A administração de Hurghada também implementou um plano de modernização visual da cidade:

Nas ruas centrais, entra em vigor um código de design para fachadas e placas comerciais, eliminando a publicidade desordenada. Além disso, a prefeitura iniciou o plantio de vegetação em praças e a melhoria de espaços públicos.

No setor de transportes, a estrada que liga a cidade ao Aeroporto Internacional de Hurghada será expandida e modernizada para agilizar o traslado dos turistas.

O impacto para o viajante

Na prática, essas medidas visam entregar ao turista praias mais limpas e ruas cuidadas, eliminando a presença de detritos plásticos nas áreas comuns e transformando a infraestrutura urbana do destino.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Mulher
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Botulinoterapia: o limite entre o alisamento da pele e a preservação da mímica facial
Mulher
Botulinoterapia: o limite entre o alisamento da pele e a preservação da mímica facial
Mais populares
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno

A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.

Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Rússia envia documento à OTAN alertando sobre uso de armas nucleares em Kaliningrado Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
últimos materiais
Egito impõe novas regras de gestão de resíduos e design urbano em Hurghada
Do depósito ao guarda-roupa: por que ter muitas roupas não significa ter o que vestir
Cortinas amassadas? Use esta solução caseira para alinhá-las no varão
Cós no lugar errado achata tudo: silhueta perde a curva natural do corpo
Nissan lança Rogue Hybrid com e-Power para competir com RAV4 e CR-V
Espanha proíbe fundos de investimento de comprar casas até 2028
Itália paga mais caro: Espanha escapa graças à aposta em eólica e solar
Japão realiza primeiro implante mundial de curativo cardíaco feito com células-tronco
Quais raças de cachorro soltam menos pelo e se adaptam a apartamentos?
Kulebyaka: por que o vinagre é essencial nesta torta de repolho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.