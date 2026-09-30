Egito impõe novas regras de gestão de resíduos e design urbano em Hurghada

As autoridades da província do Mar Vermelho, no Egito, iniciaram uma fiscalização no setor hoteleiro de Hurghada e arredores. Uma comissão de inspeção agora monitora a gestão de resíduos e a manutenção das áreas externas dos hotéis para eliminar lixões clandestinos no deserto e melhorar a aparência da cidade.

Photo: commons.wikimedia.org by Rabax63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Египетский отель, Хургада

O Ministério do Desenvolvimento Local e Ecologia do Egito definiu que, até o final de setembro de 2026, todas as hospedagens devem interromper contratos com transportadores de lixo privados que não possuam licença. A partir de agora, a coleta de resíduos é permitida apenas para operadores certificados e aprovados pelo governador da região.

Novas exigências para os hotéis

A reforma impõe regras obrigatórias sob pena de sanções aos proprietários:

Controle de resíduos: cada hotel deve manter um registro com o peso e o tipo de lixo (desde restos de comida até plástico e vidro). Fiscais verificarão se todo o volume é levado aos aterros oficiais.

cada hotel deve manter um registro com o peso e o tipo de lixo (desde restos de comida até plástico e vidro). Fiscais verificarão se todo o volume é levado aos aterros oficiais. Combate a depósitos ilegais: as autoridades vão fechar pontos de triagem clandestinos que desrespeitam normas sanitárias em bairros residenciais e turísticos.

as autoridades vão fechar pontos de triagem clandestinos que desrespeitam normas sanitárias em bairros residenciais e turísticos. Proteção marinha: hotéis devem adotar utensílios reutilizáveis ou biodegradáveis nas praias para reduzir a quantidade de plástico na água e proteger os recifes de corais.

Padronização visual e infraestrutura

A administração de Hurghada também implementou um plano de modernização visual da cidade:

Nas ruas centrais, entra em vigor um código de design para fachadas e placas comerciais, eliminando a publicidade desordenada. Além disso, a prefeitura iniciou o plantio de vegetação em praças e a melhoria de espaços públicos.

No setor de transportes, a estrada que liga a cidade ao Aeroporto Internacional de Hurghada será expandida e modernizada para agilizar o traslado dos turistas.

O impacto para o viajante

Na prática, essas medidas visam entregar ao turista praias mais limpas e ruas cuidadas, eliminando a presença de detritos plásticos nas áreas comuns e transformando a infraestrutura urbana do destino.