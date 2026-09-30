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Rússia usa projeto na Ilha Zavyalova como modelo para abrir áreas remotas ao turismo

Turismo

O governo da Rússia está utilizando o projeto da Ilha Zavyalova, na região de Magadan, como modelo de investimento privado para abrir territórios remotos ao turismo. O vice-premiê Yuri Trutnev apresentou aos governadores do Extremo Oriente a lógica do sistema: o Estado oferece suporte administrativo enquanto o investidor executa as obras físicas no local.

Певек Чукотка
Photo: commons.wikimedia.org by Dimulechka 79, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певек Чукотка

A estratégia visa transformar o turismo em um pilar econômico comparável aos setores de energia e transporte. Atualmente, o volume de turistas chega a 7,5 milhões anuais (dados de 2025), com a meta de ultrapassar 12 milhões até 2035. Para suportar esse fluxo, a rede hoteleira cresceu 30% desde 2022, atingindo 70,2 mil leitos. No total, há 248 projetos de investimento em andamento, que somam 314,8 bilhões de rublos.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, analisa que a expansão da rede hoteleira e a isenção de vistos para chineses preparam a base para receber estrangeiros. No entanto, ela ressalta que o volume real de viagens dependerá da aviação regional e de pequeno porte, essencial para conectar os pontos isolados do distrito.

Na prática, o plano avança por meio de intervenções pontuais, como a criação das "Trilhas do Extremo Oriente" em nove regiões, convertendo áreas de expedição em rotas acessíveis para turistas comuns. Em Anadyr, a "Trilha Tirkytir (Solar)", que liga a rua Bering a Peshchanka, ganhará bancos e gazebos até novembro de 2026, facilitando o acesso ao estuário de Anadyr para a observação de belugas e focas.

Para enfrentar a escassez de hospedagem em Anadyr, um investimento de 500 milhões de rublos viabilizará um hotel de 30 quartos. O cronograma prevê o início das obras na primavera de 2027 e a entrega em 2029.

Esse modelo de expansão da rede de serviços está previsto para outras localidades da zona ártica, com projetos de hotéis já elaborados para Pevek, Bilibino, Egvekinoto, Provideniya e Lavrentiy.

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Author`s name Petr Ermilin
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