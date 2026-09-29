Trajeto entre aeroportos Newark e JFK permite visita rápida a Manhattan via transporte público

O deslocamento entre os aeroportos de Newark (EWR) e JFK costuma ser um gargalo logístico, limitando o passageiro entre táxis caros ou conexões complexas. Para quem tem uma janela de 5 a 6 horas entre voos, é possível transformar esse trajeto em uma passagem rápida pelo centro de Manhattan.

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A rota: do terminal ao coração da cidade

Para evitar gastos elevados com transporte por aplicativo, o caminho via transporte público segue este fluxo:

Newark → Manhattan: O passageiro utiliza o AirTrain até a estação ferroviária e, em seguida, embarca no trem da NJ Transit com destino à NY Penn Station.

O passageiro utiliza o AirTrain até a estação ferroviária e, em seguida, embarca no trem da NJ Transit com destino à NY Penn Station. Parada no centro: A saída da Penn Station coloca o viajante no centro de Nova York. A partir dali, é possível caminhar até o Empire State Building e a Times Square (cruzamento da Rua 42, Broadway e 7ª Avenida).

A saída da Penn Station coloca o viajante no centro de Nova York. A partir dali, é possível caminhar até o Empire State Building e a Times Square (cruzamento da Rua 42, Broadway e 7ª Avenida). Manhattan → JFK: O retorno parte novamente da Penn Station. O trajeto exige o trem da Long Island Railroad (LIRR) até a estação Jamaica e, posteriormente, a transferência para o AirTrain rumo aos terminais do JFK.

Análise operacional e custos

O uso de transporte público reduz drasticamente a despesa em comparação ao Uber ou Lyft, cujas tarifas entre os aeroportos podem chegar a US$ 280.

Limitações do trajeto: