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Trajeto entre aeroportos Newark e JFK permite visita rápida a Manhattan via transporte público

Turismo

O deslocamento entre os aeroportos de Newark (EWR) e JFK costuma ser um gargalo logístico, limitando o passageiro entre táxis caros ou conexões complexas. Para quem tem uma janela de 5 a 6 horas entre voos, é possível transformar esse trajeto em uma passagem rápida pelo centro de Manhattan.

Кольцевой перекресток
Photo: commons.wikimedia.org by TarHeel4793, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кольцевой перекресток

A rota: do terminal ao coração da cidade

Para evitar gastos elevados com transporte por aplicativo, o caminho via transporte público segue este fluxo:

  • Newark → Manhattan: O passageiro utiliza o AirTrain até a estação ferroviária e, em seguida, embarca no trem da NJ Transit com destino à NY Penn Station.
  • Parada no centro: A saída da Penn Station coloca o viajante no centro de Nova York. A partir dali, é possível caminhar até o Empire State Building e a Times Square (cruzamento da Rua 42, Broadway e 7ª Avenida).
  • Manhattan → JFK: O retorno parte novamente da Penn Station. O trajeto exige o trem da Long Island Railroad (LIRR) até a estação Jamaica e, posteriormente, a transferência para o AirTrain rumo aos terminais do JFK.

Análise operacional e custos

O uso de transporte público reduz drasticamente a despesa em comparação ao Uber ou Lyft, cujas tarifas entre os aeroportos podem chegar a US$ 280.

Limitações do trajeto:

  • Bagagem: A rota é viável apenas para quem viaja com mochilas ou malas pequenas. O volume excessivo de bagagem torna o deslocamento impraticável.
  • Horários: Durante a hora do rush, os trens da LIRR em direção aos aeroportos operam com lotação máxima, forçando o passageiro a viajar em pé.
  • Tempo: O intervalo mínimo recomendado entre os voos para realizar esse itinerário é de 5 horas.

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Author`s name Petr Ermilin
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