Novo trem expresso reduz viagem entre Moscou e Minvody para 23 horas

A partir de 1º de outubro, a conexão ferroviária entre Moscou e as Águas Minerais do Cáucaso (Minvody) ganha um novo expresso diário. O trem nº 170/169, operado pela Grand Service Express, reduz o tempo de viagem para pouco menos de 24 horas.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Поезд выезжает из туннеля

O serviço parte do Terminal Kazansky, em Moscou, às 14h30, com chegada prevista em Mineraльные Воды às 13h35 do dia seguinte. O trajeto leva 23 horas e 5 minutos. No sentido inverso, o trem sai de Minvody às 19h20 e chega à capital às 20h40 da noite seguinte.

Para quem busca evitar a instabilidade dos voos nesta temporada, o expresso surge como uma alternativa com horários fixos. Segundo Anton Gromov, gerente de turismo interno, a operação simplifica a logística para quem viaja no chamado "veludo" (outono), oferecendo a garantia do horário de chegada.

A composição é formada por vagões de um único andar. Estão disponíveis as classes SV (1E) e coupes (2K e 2E). O trem inclui também um compartimento adaptado para passageiros com mobilidade reduzida e seus acompanhantes.

Anastasia Krylova, operadora turística, observa que o serviço ferroviário compete com a aviação principalmente pela previsibilidade de preços. Ela destaca que, enquanto mercados externos enfrentam alta de tarifas por crises de combustível, a operação nacional mantém a acessibilidade, mantendo a oferta de alimentação em vagões-restaurante e enxovais de cama.

O itinerário conecta Moscou a polos como Ryazan, Voronezh, Rostov-do-Donu e Nevinnomyssk, com paradas adicionais em Michurinsk, Lisky, Rossosh e Armavir. O cronograma atual está confirmado até o final de novembro.

Svetlana Mikhailova, especialista em descanso sanitário-curativo, ressalta que a chegada ao destino durante o dia facilita o check-in imediato em hotéis e sanatórios, evitando deslocamentos noturnos da estação, o que é essencial para quem segue regimes de tratamento de saúde.

Resumo da operação:

Tempo de viagem: Redução para 23 horas (contra trajetos que superam 30h em outras opções).

Redução para 23 horas (contra trajetos que superam 30h em outras opções). Infraestrutura: Vagões novos com ar-condicionado, banheiros biológicos, tomadas 220V/USB em todos os leitos e sistema de mídia gratuito.

Vagões novos com ar-condicionado, banheiros biológicos, tomadas 220V/USB em todos os leitos e sistema de mídia gratuito. Alimentação: Disponível no vagão-restaurante; nas classes 1E e 2E, a refeição quente costuma estar inclusa na passagem.

Para quem segue viagem rumo a Kislovodsk ou Essentuki, a estação de Mineraльные Воды oferece trens elétricos (Lastochka) e serviços suburbanos, com tempo de percurso de aproximadamente uma hora até Kislovodsk.

O transporte de animais é permitido em coupes específicos, mediante documentação veterinária e pagamento de taxa.