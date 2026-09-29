Turismo nos Açores em risco: saída da Ryanair já reduziu passageiros e dormidas

A saída da Ryanair dos Açores, concretizada a 28 de março, já provoca danos mensuráveis na economia regional. Entre abril e agosto, o número de passageiros a desembarcar no arquipélago caiu para 1,2 milhões, o que representa uma quebra de 103.766 pessoas (7,9%) face ao mesmo período do ano anterior.

Photo: commons.wikimedia.org by CAPTAIN RAJU, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ryanair (Edinburgh Airport) in 2025.01

Este recuo no fluxo aéreo impactou diretamente o setor do alojamento. Entre abril e julho, as dormidas em hotéis, alojamentos locais e turismo rural baixaram cerca de 71.600 unidades (3,5%). O dado mais crítico reside no perfil do turista: as perdas concentram-se nos residentes em Portugal, que registaram menos 62 mil dormidas no mesmo período.

A Ryanair, que operava na região desde 2015, abandonou as rotas para São Miguel e Terceira alegando custos excessivos com taxas aeroportuárias e a tributação ambiental europeia. Com a partida da companhia de baixo custo, as ligações com o continente ficaram dependentes apenas da TAP e da Azores Airlines (SATA).

O impacto financeiro a longo prazo é projetado como severo. Um estudo da EY-Parthenon, encomendado pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, estima que a ausência da transportadora irlandesa resulte numa perda anual de até 391 mil dormidas. Para um setor que gera 20% do PIB regional, isto pode traduzir-se numa queda de 1,5% a 1,7% no PIB dos Açores em 2026 — um prejuízo estimado entre 90,1 e 104,5 milhões de euros por ano.

Enquanto o governo regional tenta articular soluções com a TAP e a SATA, a chegada de novas companhias aéreas é vista como um processo lento. A secretária regional do Turismo, Berta Cabral, admitiu que qualquer nova alternativa de transporte para o continente poderá surgir apenas a partir do verão de 2027.

Em resposta, associações do setor hoteleiro, agrícola e comercial exigiram o reforço imediato do orçamento de promoção turística para 20 milhões de euros e a criação de um Fundo de Desenvolvimento de Rotas. Embora o fundo tenha sido aprovado pelo parlamento em maio, a sua implementação efetiva continua em fase de elaboração jurídica para assegurar a compatibilidade com as normas europeias.