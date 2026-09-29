Espanha proíbe chinelos para motociclistas e veta patinetes em calçadas em novas regras

A Espanha atualizará o Regulamento Geral de Circulação (Reglamento General de Circulación) com novas normas que priorizam a segurança de pedestres e veículos leves. A maioria das regras entra em vigor em 1º de outubro de 2026, enquanto exigências técnicas sobre iluminação de patinetes e certificação de capacetes começam a valer em 1º de outubro de 2027.

Photo: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Испания

Condutores de automóveis

As mudanças focam na distância de segurança e no fluxo de trânsito:

Ultrapassagem de ciclistas: É obrigatório manter um intervalo lateral de no mínimo 1,5 metro e reduzir a velocidade em 20 km/h em relação ao limite da via.

É obrigatório manter um intervalo lateral de no mínimo 1,5 metro e reduzir a velocidade em 20 km/h em relação ao limite da via. Distância traseira: Ao trafegar atrás de um ciclista na mesma faixa, o motorista deve manter uma distância de 5 metros.

Ao trafegar atrás de um ciclista na mesma faixa, o motorista deve manter uma distância de 5 metros. Cinto de segurança: O uso torna-se obrigatório para todos, sem exceções. A regra agora inclui taxistas, instrutores de condução e motoristas de caminhões.

O uso torna-se obrigatório para todos, sem exceções. A regra agora inclui taxistas, instrutores de condução e motoristas de caminhões. Corredor de emergência: Em congestionamentos, motoristas devem liberar a passagem central para ambulâncias e polícia, independentemente do número de faixas da via.

Em congestionamentos, motoristas devem liberar a passagem central para ambulâncias e polícia, independentemente do número de faixas da via. Neve nas estradas: Durante quedas de neve, ultrapassagens são proibidas. O tráfego deve concentrar-se na faixa da direita para facilitar a passagem de máquinas limpa-neve.

Durante quedas de neve, ultrapassagens são proibidas. O tráfego deve concentrar-se na faixa da direita para facilitar a passagem de máquinas limpa-neve. Zonas de obras e veículos avariados: Ao passar por trabalhadores viários ou carros quebrados, aplica-se a mesma regra de distância de 1,5 metro e redução de 20 km/h na velocidade.

Motociclistas

O novo regulamento altera a circulação e a vestimenta obrigatória:

Trânsito: Motociclistas podem utilizar o acostamento direito em congestionamentos, desde que a sinalização permita e a velocidade não exceda 30 km/h.

Motociclistas podem utilizar o acostamento direito em congestionamentos, desde que a sinalização permita e a velocidade não exceda 30 km/h. Equipamentos: Luvas de proteção tornam-se obrigatórias em estradas intermunicipais.

Luvas de proteção tornam-se obrigatórias em estradas intermunicipais. Calçados: É proibido conduzir usando sandálias ou chinelos. A infração gera multa de 200 euros.

Patinetes elétricos e VMP

Os veículos de mobilidade pessoal passam a ter exigências semelhantes às de automóveis:

Idade e Segurança: Idade mínima de 15 anos. O uso de capacete é obrigatório para todos. Em condições de baixa visibilidade ou à noite, é exigido o uso de roupas refletoras.

Idade mínima de 15 anos. O uso de capacete é obrigatório para todos. Em condições de baixa visibilidade ou à noite, é exigido o uso de roupas refletoras. Circulação: É proibido trafegar em calçadas, que passam a ser exclusivas para pedestres. O limite de velocidade permanece em 25 km/h.

É proibido trafegar em calçadas, que passam a ser exclusivas para pedestres. O limite de velocidade permanece em 25 km/h. Burocracia: Torna-se obrigatório o registro do veículo e a contratação de seguro de responsabilidade civil.

Motorhomes e Campers

As autoridades definiram a diferença entre estacionar e acampar:

Para ser considerado apenas "estacionamento" em locais públicos, o veículo deve permanecer sobre as rodas, sem usar sistemas de nivelamento. É proibido montar mesas, cadeiras ou toldos fora dos limites do veículo, assim como descartar líquidos fora de áreas específicas. Qualquer atividade além da parada simples será classificada como "camping" e exigirá autorização especial.

Pedestres e Vias Urbanas

Haverá mudanças na sinalização para evitar conflitos em cruzamentos: os semáforos não permitirão mais a luz verde para pedestres simultaneamente ao amarelo intermitente para carros. Além disso, serão implementadas "rotas escolares seguras", com regime de trânsito diferenciado e fiscalização intensificada.