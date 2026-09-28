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Golpe no Japão usa dados reais de reservas para extorquir turistas via SMS e e-mail

Turismo

Turistas com viagens marcadas para o Japão estão sendo alvo de um golpe via mensagens de texto e e-mail. Os criminosos alegam que o viajante precisa "confirmar a reserva", sob risco de cancelamento da hospedagem, e enviam um link para um formulário de pagamento que imita um gateway oficial.

Японская гейша в кимоно
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Японская гейша в кимоно

Para dar credibilidade ao golpe, os fraudadores utilizam dados reais: nome do passageiro, datas da viagem, valor da reserva e número de telefone. Um detalhe importante para a identificação é a origem das mensagens, que chegam de números de países sem relação com o Japão, como Portugal, Índia ou Reino Unido. Mesmo que haja erros pontuais no texto (como a cidade ou o hotel errado), parte das informações costuma coincidir com a realidade.

O risco atinge quem reservou acomodações via Booking. com, Trip. com, Japanican ou diretamente nos sites de ryokans (hotéis tradicionais). A suspeita é que o vazamento de dados tenha ocorrido através do serviço tecnológico Reservation. jp, que opera o sistema de backend de diversos hotéis japoneses.

Para diferenciar um pedido legítimo de uma tentativa de golpe, o viajante deve observar a natureza da solicitação. No Japão, é comum que hotéis sem recepção ou apartamentos peçam o preenchimento prévio da ficha do hóspede em sites externos. No entanto, há uma diferença clara:

  • Pedido legítimo: Solicita apenas dados cadastrais (nome, passaporte e endereço).
  • Golpe: Exige pagamento ou a inserção de dados do cartão de crédito para "confirmar" a reserva.

Além do roubo financeiro, há relatos de tentativas de invasão de contas. Alguns turistas receberam códigos de autenticação de dois fatores de serviços desconhecidos, indicando que seus números de telefone estão sendo usados para registros em plataformas externas.

Se receber uma mensagem com link para pagamento ou confirmação de reserva, a recomendação é não clicar no link nem inserir dados bancários. O contato com o hotel deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais (e-mail ou telefone do site) e o suporte da plataforma de reserva deve ser notificado.

Viajantes que utilizam operadoras de turismo possuem maior proteção, já que, nesses casos, o hotel geralmente não interage com o cliente antes do check-in e não pode solicitar pagamentos fora do contrato firmado com a operadora.

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Author`s name Petr Ermilin
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