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Turismo em Portugal: CTP defende foco no valor em vez do volume de visitantes

Turismo

Portugal atingiu o limite do crescimento quantitativo no turismo. É esta a tese de Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que defende a transição imediata de uma estratégia baseada no volume de visitantes para uma focada na criação de valor.

Лиссабон
Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лиссабон

Os números do INE confirmam a desaceleração. Até julho, as dormidas subiram apenas 1,5% (46,5 milhões), enquanto a receita cresceu 5,3%, totalizando 4.073,2 milhões de euros. Para Calheiros, este desfasamento é o sinal claro de que o modelo de dobrar o número de turistas — como aconteceu entre 2009 e 2019 — já não é sustentável nem desejável.

O gargalo logístico é evidente: o Aeroporto de Lisboa opera praticamente na sua capacidade máxima. Com a infraestrutura saturada, a solução não passa por atrair mais pessoas, mas por atrair quem gasta mais. O foco desloca-se agora para mercados com maior poder de compra, como os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Polónia e Coreia do Sul.

A mudança de rumo é também uma resposta a pressões externas. A instabilidade geoestratégica global e o aumento dos custos de produção, especialmente no combustível aéreo, encareceram as viagens. Calheiros alerta que taxas adicionais de combustível podem chegar aos 200 euros por passageiro, o que penaliza a chegada de famílias e altera a decisão de viajar.

Neste cenário, a segurança tornou-se o fator decisivo na escolha de um destino, superando inclusive o preço. Para o presidente da CTP, a fasquia para 2027 é pragmática: se Portugal mantiver os níveis de receita e de turistas de 2026, terá sido um excelente ano, dado o risco inerente ao contexto internacional atual.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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